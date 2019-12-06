 ABD mahkemesinden Halkbank′a duruşmaya katılma çağrısı | DÜNYA | DW | 09.12.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

ABD mahkemesinden Halkbank'a duruşmaya katılma çağrısı

ABD mahkemesi Halkbank'ı mahkemeye saygısızlık etmediğini kanıtlaması için 10 Şubat tarihinde yapılacak duruşmaya katılmaya çağırdı.

default

Hakkında Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İran'a yönelik yaptırımlarının delinmesine yardımcı olduğunu savunan iddianamenin hazırlanmasının ardından, Halkbank'ın mahkeme celplerine icabet etmemesi ve duruşmalara katılmaması sonrasında banka mahkemeye saygısızlık etmediğini kanıtlaması için duruşmaya çağrıldı.

New York Güney Bölge Mahkemesi Yargıcı Richard Berman Halkbank'ı celplere itaatsizlik ve mahkemeye saygısızlıkta bulunmadığını ve ayrıca yaptırımlara itaatsizlik etmediğini 10 Şubat 2020 tarihinde yapılacak duruşmada göstermesini istedi.

ABD mahkemeleri veri sisteminde yayınlanan açıklamada Yargıç Berman, Halkbank'ın iddianamede hakkında yer alan suçlamalar hakkında bir an evvel mahkemeye çıkması gerektiğini kaydetti.

Yargıç Berman imzalı açıklamada, savcılık makamının 3 Ocak 2020 tarihinden önce itaatsizlik bulguları ve yaptırımlara itaatsizlik hakkında bir brifing vermesi, Halkbank'ın buna 21 Ocak’tan önce cevap vermesi ve Savcılığın Halkbank'ın cevabına 23 Ocak'a kadar yanıt vermesini istedi.

Tanıkların ifadelerinin duruşmadan 10 gün önce teslim edilmesi gerektiği belirtildi.

Sınırlı temsil talebine red

Yargıç Berman geçtiğimiz hafta ABD'de İran yaptırımlarını delmeye yardımla suçlanan Halkbank'ın, avukatı aracılığıyla sınırlı temsil edilme talebini mahkeme reddetmiş, Halkbank "New York'a gelsin ve suçlamalara cevabını versin" demişti.

Yargıç Berman Halkbank'ın önünde iki mantıklı yol bulunduğunu, bunlardan birinin mahkemeye çıkarak yasal savunmasını yapmak, diğerinin ise mahkemeye çıkmayarak bunun riskleriyle yüzleşmek olduğunu söylemişti.

Berman ayrıca Halkbank'ın gönderilen iki celp, Sarraf ve Atilla dava süreçleri ile iki yıl boyunca bağlantılı olması sebebiyle mahkemeye çıkmayarak kaçak konumuna düşebileceğini belirtmişti.

DW / SSB, ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

ABD mahkemesinden Halkbank'ın talebine ret

ABD'de İran yaptırımlarını delmeye yardımla suçlanan Halkbank'ın avukatı aracılığıyla sınırlı temsil edilme talebini mahkeme reddetti. Mahkeme yargıcı Halkbank "New York'a gelsin ve suçlamalara cevabını versin" dedi. (06.12.2019)  

Halkbank ABD'deki davanın düşürülmesini talep etti

ABD savcıları tarafından İran yaptırımlarını delmeye yardımla suçlanan Halkbank'ın avukatı, davanın düşürülmesi ve reddi hakim talebinde bulunacağını belirtti. Halkbank davasında Salı günü duruşma yapılacak. (05.11.2019)  

Haber-Analiz: Hakan Atilla tepkisinin olası artçıları

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın, Hakan Atilla’nın atanmasına tepki olarak Borsa İstanbul’dan çekilmeye karar vermesi, borsayı uluslararası konuma getirme hedefini de tehlike atabilir. Erdal Sağlam’ın haber-analizi: (01.11.2019)  

Benzer içerik

Halkbank Schriftzug Logo

ABD mahkemesinden Halkbank'ın talebine ret 06.12.2019

ABD'de İran yaptırımlarını delmeye yardımla suçlanan Halkbank'ın avukatı aracılığıyla sınırlı temsil edilme talebini mahkeme reddetti. Mahkeme yargıcı Halkbank "New York'a gelsin ve suçlamalara cevabını versin" dedi.

Halkbank Schriftzug Logo

Halkbank ABD'deki davanın düşürülmesini talep etti 05.11.2019

ABD savcıları tarafından İran yaptırımlarını delmeye yardımla suçlanan Halkbank'ın avukatı, davanın düşürülmesi ve reddi hakim talebinde bulunacağını belirtti. Halkbank davasında Salı günü duruşma yapılacak.

Pakistan Islamabad US-Senator Lindsey Graham

ABD'li senatörler Türkiye'ye S-400 yaptırımı istedi 02.12.2019

ABD’de bir Cumhuriyetçi ve bir Demokrat senatör Türkiye’ye S-400 savunma sistemleri nedeniyle yaptırım uygulanmasını istedi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Yeni Zelanda’da yanardağ patlaması: En az beş kişi öldü

Yeni Zelanda’ya bağlı bir adada turistlerin ziyareti sırasında yanardağın patlaması sonucu en az beş kişi öldü, 18 kişi de yaralandı. 23 kişi kurtarılırken, adada kalan 10 kişiden de ümit kesildiği belirtiliyor.  

FOTO-GALERİ

Hannibal Lecter in the film version of Silence of the Lambs

Korku vücuda faydalı mı?

The science of horror  