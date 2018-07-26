ABD mahkemesinden "3 boyutlu silah" kararı

ABD'de 3 boyutlu yazıcıyla yapılan plastik tabancaların üretimi için gerekli dosyaların internette yayınlanmasına saatler kala Seattle'daki federal mahkemeden bu girişimi engelleyen bir karar çıktı.

Silahların nasıl yapılacağını gösteren dosyalar, Teksas merkezli Defense Distribute şirketi tarafından yayınlanacaktı. Şirket, dosyaların 1 Ağustos itibarıyla internette sunulması için Haziran ayında Trump yönetimiyle anlaşmıştı.

Ancak Seattle'daki mahkemenin hâkimi Robert Lasnik'in aldığı kararla, bu plan geçici olarak durduruldu. Lasnik, dosyaların yayınlanmasının ABD vatandaşlarına "telafisi mümkün olmayan zararlar" verebileceğine hükmetti. Hâkim, bir sonraki duruşma tarihini 10 Ağustos olarak belirledi.

Suçlulara kolaylık tepkisi

Seri numarası olmadığı için izlenemeyen ve plastikten yapılmasından ötürü dedektörlerle tespit edilemeyen tabancaların güvenlik riski oluşturacağını belirten sekiz Demokrat eyalet savcısı, Trump yönetimiyle şirket arasındaki anlaşmanın engellenmesi için hafta başında dava açmıştı. Kongre üyesi Demokratlar da şirkete verilen iznin iptal edilmesi için ABD Başkanı Donald Trump'a çağrıda bulunuyordu.

Davacılardan New York Başsavcısı Barbara Underwood, mahkemenin verdiği kararı, "sağduyu ve kamu güvenliği için büyük bir zafer" olarak niteledi. Underwood, "Dava dilekçemizde de belirttiğimiz gibi, izlenemeyen ve tespit edilemeyen bu tabancaları suçluların sadece bir düğme uzaklığına koymak düpedüz çılgınlık. Evet Trump yönetimininin izin vermeye çalıştığı tam da bu" dedi.

Kararın ardından 23 Demokrat senatör, 3 boyutlu silah üretiminde kullanılacak dosyaların yayınlanmasının engellenmesi için hazırladıkları bir yasa tasarısını Senato'da sundu.

Trump'tan geri adım

Dosyaların yayınlanmasına saatler kala Trump yönetimine yönelik baskı ve tepkiler artarken Beyaz Saray'dan da geri adım sinyali gelmişti.

Trump mahkeme kararından önce Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 3 boyutlu yazıcıyla üretilen plastik tabancaların satışıyla ilgili endişesini dile getirmişti. Söz konusu silahlarla ilgili lobi yapan Ulusal Tüfek Derneği (NRA) ile görüştüğünü belirten Trump, "3 boyutlu plastik tabancaların halka satışı konusunu inceliyorum. Hâlihazırda NRA ile konuştum. Çok mantıklı gelmiyor" demişti.

Ardından Beyaz Saray sözcüsü Hogan Gidley de gazetecilere açıklamasında, "Şu an tamamen plastikten bir tabanca yapmak ya da sahip olmak kanunen yasak. Buna 3 boyutlu yazıcıyla yapılanlar da dâhil. Yönetim yaklaşık 20 yıllık bu kanunu destekliyor" ifadesini kullanmıştı.

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DW,AP,rtr,AFP/CÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe