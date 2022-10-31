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Erdoğan'ın korumaları göstericileri darp etmişti
Fotoğraf: picture alliance/AP Photo/Voice of America
SuçAmerika Birleşik Devletleri

ABD mahkemesinden Erdoğan'ın korumalarına ilişkin talebe ret

10 dakika önce

ABD Yüksek Mahkemesi, 2017'deki arbedede göstericileri darp eden Erdoğan'ın korumalarının "dokunulmazlık" yasasından yararlanamayacağına hükmetti.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Yüksek Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017 yılındaki Washington ziyareti sırasında düzenlenen protesto gösterilerinde çıkan arbedede göstericileri darp eden korumalar nedeniyle açılan iki tazminat davasının düşürülmesi talebine ilişkin kararını açıkladı.

Yüksek Mahkeme, Erdoğan'ın korumalarının "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında bu tür yasal işlemlerden muaf olduğu şeklindeki Türkiye'nin iddiasını geri çevirdi. Mahkeme, alt mahkemenin davaya devam edilmesi yönündeki kararlarına ilişkin Türkiye'nin yaptığı temyiz başvurusunu reddetti.

"Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" yabancı devletlere karşı açılan davalarda, Amerikan mahkemelerinin yargı yetkisinin sınırlandırılmasını öngörüyor.

Yüksek Mahkeme'nin kararı, Joe Biden yönetiminin görüşünü açıklamasının ardından geldi. Biden yönetimi, yabancı koruma personelinin görev kapsamı dışında şiddete başvurması halinde, yasal korunmadan yararlanamayacağını belirterek, Türkiye'nin davaların düşürülmesi talebini dikkate almaması yönünde Yüksek Mahkeme'ye çağrı yapmıştı.

2018'de Türkiye aleyhine açılan iki ayrı davada arbedede yaralandıklarını belirten davacılar mahkeme belgelerine göre milyonlarca dolar tazminat talep etmişti. 

Türkiye'nin itirazını değerlendiren ABD'deki alt mahkeme ise Türkiye aleyhine karar vermişti. Columbia Bölge Temyiz Mahkemesi 2021'de açıkladığı kararda, koruma görevlilerinin Erdoğan'ı korumaya hakları olduğuna ancak söz konusu olaydaki eylemlerinin bu kapsamda değerlendirilemeyeceğine hükmetmişti.

Erdoğan'ın Washington ziyareti sırasında kavga çıktı

Arbedeye Erdoğan'ın korumaları karışmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017 yılındaki ABD ziyareti sırasında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Resmi Konutu önünde Erdoğan karşıtları ve yanlıları arasında arbede yaşanmıştı. Rezidans önünde bir grup Erdoğan'ın aleyhine sloganlar atarak, "Demirtaş'a özgürlük" pankartı açmıştı. Aynı yerde Erdoğan'ı karşılamak için Türk bayraklarıyla toplanan bir grup da Erdoğan lehine gösteri yapmıştı. İki grup arasında yaşanan arbedeye Erdoğan'ın korumaları da karışmış, olayda çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Türk hükümeti arbedenin "PKK yanlısı göstericiler" ile bağlantılı olduğunu savunurken, Washington polisi olayı barışçıl göstericilere yönelik "vahşi bir saldırı" olarak nitelendirmişti. Olay, Ankara-Washington ilişkilerinde gerginliğe yol açmıştı.

Olay sonrasında açılan davalarda Erdoğan'ın korumaları arasında yer almayan iki Türk güvenlik görevlisi suçlu bulunmuş, ancak 11 koruma görevlisi hakkındaki suçlamalar düşürülmüştü. 

Erdoğan kavgayı böyle izledi

 

AP,Reuters / JD,ET

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