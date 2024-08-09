ABD, Mısır ve Katar'dan İsrail ve Hamas'a 15 Ağustos daveti

ABD, Mısır ve Katar liderleri yayımladıkları ortak açıklamayla İsrail ve Hamas'ı önümüzdeki hafta ateşkes müzakerelerine devam etmeye çağırdı. İsrail'den olumlu yanıt geldi.

Haniye suikastı sonrası zora giren İsrail-Hamas müzakereleriyle ilgili ABD, Mısır ve Katar'dan ortak bir adım geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin ortak açıklamasında, İsrail ve Hamas 15 Ağustos'ta yeniden müzakere masasına oturmaya davet edildi.

Ateşkes ilanı ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşmaya varılabilmesi için geriye "sadece detayların" müzakere edilmesinin kaldığını belirten üç lider, söz konusu görüşmelerin Katar'ın başkenti Doha'da ya da Mısır'ın başkenti Kahire'de olmasını önerdi. İsrail ile Hamas arasında yürütülen dolaylı müzakerelere Mısır ve Katar arabuluculuk ediyordu.

Ortak açıklamada, "Ne daha fazla kaybedecek zaman ne de daha fazla gecikme için tarafların herhangi bir mazereti var" ifadesi kullanıldı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun bürosundan yapılan açıklamada, "ABD ve arabulucuların teklifi üzerine, İsrail belirlenecek yere çerçeve anlaşmasının uygulanmasına dair detayların tamamlanması amacıyla 15 Ağustos'ta müzakere ekibini gönderecek" denildi.

Teklife Hamas'tan henüz bir yanıt gelmedi.

İsminin açıklanmaması kaydıyla gazetecilere konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili, taraflar arasında dört ya da beş anlaşmazlık konusu bulunduğunu söyledi. ABD'li yetkili, bu konulardan birinin de İsrail'deki Filistinli mahkûmların ve Hamas'ın elindeki rehinelerin karşılıklı serbest bırakılmasına yönelik adımın zamanlaması olduğunu belirtti.

İsrailli rehinelerin aileleri geçen ay İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşma öncesi gösteri düzenledi. Fotoğraf: Craig Hudson/REUTERS

Haniye'nin yerine kim katılacak?

Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin geçen hafta İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesi, bölgede tansiyonu daha da artırırken ateşkes görüşmelerine de darbe vurmuştu. Müzakereleri Hamas adına Haniye yönetiyordu.

Uluslararası kamuoyunun büyük bölümü, Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'ye yönelik suikasttan İsrail'i sorumlu tuttu. İsrail ise bu konuda yorum yapmadı.

ABD'li yetkililer Haniye suikastına rağmen Hamas'ın ateşkes müzakerelerine devam edebileceğine inanıyor.

Haniye'nin ölümü sonrası Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar yeni Siyasi Büro Başkanı oldu. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları'nda üst düzey komutanlık yapmış olan ve İsrail'in öncelikli hedefleri arasında yer alan Sinvar'ın, Gazze'deki yer altı tünellerinde saklandığı tahmin ediliyor.

Ateşkes müzakerelerine Haniye dışında katılan Hamas temsilcileri de olduğunu belirten ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller, görüşmelerde bu isimlerden birinin devreye girebileceğini ifade etti.

DW,AP/CÖ,EC

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