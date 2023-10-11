ABD: Mısır saldırıyı üç gün önce İsrail'e bildirmişti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Michael McCaul, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarından üç gün önce, Mısır'ın İsrail'i böyle bir saldırı olabileceği konusunda ikaz ettiğini dile getirdi.

"Mısır'ın (saldırıdan) üç gün önce İsrail'i uyardığını biliyoruz. Çok fazla ayrıntılara girmek istemiyorum ama bir uyarı yapıldı. Ancak hangi seviyede yapıldı? Sorulması gereken sorunun bu olduğunu düşünüyorum" diyen Cumhuriyetçi McCaul, Hamas'ın söz konusu saldırıyı uzun süredir, belki de bir yıldır planladığını dile getirdi. Michael McCaul açıklamasını, "Bunu nasıl gözden kaçırdık, tam emin değilim. İsrail nasıl gözden kaçırdı, emin değilim" sözleri ile tamamladı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, geçen Cumartesi günü önce binlerce roketle İsrail'e saldırmış, sonra da yüzlerce militan sınırı geçerek İsrail topraklarına girmişti.

Hamas'ın bu saldırısına ilk olarak havadan Gazze'yi bombalayarak yanıt veren İsrail ordusu, sınır hattında da kara kuvvetleri ile Hamas militanlarına karşı çatışmaya girmişti. Her iki tarafta şu ana dek süregelen çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. İsrail'in 75 yıllık tarihinde karşılaştığı en büyük saldırılardan biri olan Hamas operasyonunun ardından, Başbakan Benyamin Netanyahu Çarşamba günü olağanüstü hal ilan ederek, bir "savaş kabinesi" kurulacağını açıkladı.

AFP / ET,BK

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