 ABD Müslüman Kardeşleri terör örgütü ilan etmeye hazırlanıyor | DÜNYA | DW | 30.04.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

ABD Müslüman Kardeşleri terör örgütü ilan etmeye hazırlanıyor

ABD'de Trump yönetimi, Mısır'da Sisi tarafından iktidardan alınan Müslüman Kardeşleri terör örgütü ilan etmeye hazırlanıyor. Kararın alınması, yaptırımların gündeme gelmesinin de önünü açacak.

default

Beyaz Saray'ın Müslüman Kardeşleri yabancı terör örgütleri listesine almak için çalışma başlattığı açıklandı. Beyaz Saray'ın basın sözcüsü Sarah Sanders, elektronik posta ile yaptığı bilgilendirmede "Başkan ulusal güvenlik ekibi ve kendisiyle aynı kaygıları taşıyan bölge liderleri ile iştişarede bulundu. Sınıflandırmaya ilişkin içerideki süreç işletiliyor" dedi.

Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi, ABD Başkanı Donald Trump'a 9 Nisan'da Washington'da yaptığı ziyarette Müslüman Kardeşlerin terör örgütü olarak tanınması talebini iletmişti. ABD'nin böyle bir karar alması durumunda, Müslüman Kardeşlere yönelik yaptırımlar da gündeme gelebilecek. 

Yaklaşık 1 milyon üyesi olduğu düşünülen Müslüman Kardeşler, Hüsnü Mübarek yönetiminin halk ayaklanması ile devrilmesinin ardından Mısır'da 2012 yılında yapılan seçimlerle iktidara gelmişti. Sisi, bir yıl sonra Muhammed Mursi'nin liderliğindeki Müslüman Kardeşler yönetimini görevden indirmişti. Muhaliflere yönelik sert bir politika izleyen Sisi, Müslüman Kardeşlerin üyesi ve yöneticisi binlerce kişiyi hapse atmıştı. Müslüman Kardeşler, şu an Mısır'daki yasaklı gruplar arasında yer alıyor.

1928'de Mısır'da kurulan Müslüman Kardeşlerin ABD tarafından terör örgütü olarak tanınmasının, NATO müttefiki Türkiye ile ilişkilerde soruna neden olabileceği belirtiliyor. Türkiye Müslüman Kardeşlere destek veren ülkeler arasında yer alıyor.

rtr/ÖA,EC

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

DİTİB'e Müslüman Kardeşler konusunda eleştiriler artıyor

DİTİB'in geçen hafta Almanya’nın Köln kentinde düzenlediği konferansa Müslüman Kardeşler örgütünden iki temsilcinin katıldığı iddiasına eleştiriler artıyor. Yeşiller Partisi milletvekili Cem Özdemir de tepki gösterdi. (09.01.2019)  

Mısır'da Türkiye adına ajanlık suçlaması

Kahire yönetimi, Türkiye için ajanlık yaptıkları gerekçesiyle 29 kişi hakkında 15 günlük gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınanlar Müslüman Kardeşler'e yardım etmekle suçlanıyor. (22.11.2017)  

Mısır'da 75 kişiye idam cezası

Müslüman Kardeşler'in 2013'te Kahire'de Muhammed Mursi'ye destek için düzenlediği eyleme yönelik davada 75 kişiye idam cezası verildi. (28.07.2018)  

Benzer içerik

Ägypten Präsident Abdel Fattah al Sisi

Sisi Arap dünyasının liderliğine mi oynuyor? 26.04.2019

2030’a kadar görevde kalabilecek olması Mısır Devlet Başkanı Sisi’nin iktidarını pekiştirdi. Sisi, dış politikada izlediği çizgi ile bölgenin önemli aktörlerinden biri haline geldi.

Iran Revolutionsgarden in Teheran

ABD İran Devrim Muhafızlarını terör örgütü ilan etti 08.04.2019

ABD Başkanı Trump’ın İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun “yabancı terör örgütü” olarak sınıflandırıldığını açıklamasının ardından İran da ABD’nin Merkez Kuvvetler Komutanlığı ve bağlı birlikleri “terörist” ilan etti.

Kairo Referendum Verfassung Ägypten

Mısır'da Sisi'yi 2030'a kadar koltukta tutmak için referandum 20.04.2019

Mısır'da Sisi'nin 11 yıl daha görevde kalmasını sağlayacak yasal düzenleme için referandum düzenleniyor. Anayasal değişiklik, Sisi'nin yargı üzerindeki denetimini de artıracak.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Juan Guaido

Venezuela'da muhalif lider Guaido'dan askeri ayaklanma çağrısı

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, bir grup askerle birlikte ayaklanma çağrısı yaptı. Savunma Bakanı, ordu birliklerinin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yanında olduğunu açıkladı.  

FOTO-GALERİ

World Press Photo Contest 2019 | Gewinner Photo of the Year (Getty Images/John Moore)

Dünya Basın Fotoğrafı Ödülleri: 2019'un en çarpıcı kareleri

Dünya Basın Fotoğrafları Ödülleri'nin kazananları arasında yine birbirinden çarpıcı kareler yer aldı.  