ABD Müslüman Kardeşleri terör örgütü ilan etmeye hazırlanıyor

Beyaz Saray'ın Müslüman Kardeşleri yabancı terör örgütleri listesine almak için çalışma başlattığı açıklandı. Beyaz Saray'ın basın sözcüsü Sarah Sanders, elektronik posta ile yaptığı bilgilendirmede "Başkan ulusal güvenlik ekibi ve kendisiyle aynı kaygıları taşıyan bölge liderleri ile iştişarede bulundu. Sınıflandırmaya ilişkin içerideki süreç işletiliyor" dedi.

Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi, ABD Başkanı Donald Trump'a 9 Nisan'da Washington'da yaptığı ziyarette Müslüman Kardeşlerin terör örgütü olarak tanınması talebini iletmişti. ABD'nin böyle bir karar alması durumunda, Müslüman Kardeşlere yönelik yaptırımlar da gündeme gelebilecek.

Yaklaşık 1 milyon üyesi olduğu düşünülen Müslüman Kardeşler, Hüsnü Mübarek yönetiminin halk ayaklanması ile devrilmesinin ardından Mısır'da 2012 yılında yapılan seçimlerle iktidara gelmişti. Sisi, bir yıl sonra Muhammed Mursi'nin liderliğindeki Müslüman Kardeşler yönetimini görevden indirmişti. Muhaliflere yönelik sert bir politika izleyen Sisi, Müslüman Kardeşlerin üyesi ve yöneticisi binlerce kişiyi hapse atmıştı. Müslüman Kardeşler, şu an Mısır'daki yasaklı gruplar arasında yer alıyor.

1928'de Mısır'da kurulan Müslüman Kardeşlerin ABD tarafından terör örgütü olarak tanınmasının, NATO müttefiki Türkiye ile ilişkilerde soruna neden olabileceği belirtiliyor. Türkiye Müslüman Kardeşlere destek veren ülkeler arasında yer alıyor.

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