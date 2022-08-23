ABD: Kuzey Suriye'deki şiddet olaylarından endişeliyiz

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, geçen hafta Suriye'nin kuzeyinde 21 sivilin hayatını kaybettiği belirtilen saldırılarla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Washington'ın Suriye'nin kuzeyinde yaşanan şiddet olaylarından "derin endişe" duyduğunu belirten Price, "tüm tarafları ateşkes hatlarını korumaya çağırdıklarını" söyledi. "El Bab, Haseke ve diğer başka bölgelerdeki sivil kayıpları esefle karşılıyoruz" ifadelerini kullanan Price, ABD'nin IŞİD'in kalıcı yenilgisini ve Suriye ihtilafına siyasi bir çözüm bulunmasını sağlamaya kararlı olduğunu vurguladı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, geçen hafta Türkiye destekli Suriyeli grupların kontrolündeki El Bab kenti ve El Bab çevresinde Suriyeli Kürtlerin kontrolündeki bir bölgede düzenlenen iki saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu toplam 21 sivilin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Ankara, bir süredir Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenleme planları yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Ağustos'da Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı açıklamada "30 kilometre derinliğinde güvenli hat kuracağız, terör örgütünün yuvalandığı bölgeleri temizleyeceğiz" demişti.

Ancak Türkiye'nin yeni operasyon planına ne ABD ne de Rusya sıcak bakıyor.

AFP,DW / HS,ET