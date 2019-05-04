 ABD-Kuzey Kore gerginliği tırmanıyor | DÜNYA | DW | 10.05.2019

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DÜNYA

ABD-Kuzey Kore gerginliği tırmanıyor

Kore Yarımadası'nda yumuşama yerini giderek artan bir gerginliğe bırakıyor. Kuzey Kore'nin beş günde ikinci füze denemesini yaptı. ABD Kuzey Kore gemisine el koydu. Kim ise orduya "savaşa hazır olma" çağrısı yaptı.

Vietnam, Hanoi: Treffen Donald Trump und Kim Jong Un (picture-alliance/dpa/E. Vucci)

Donald Trump ile Kim Jong Un 27 Şubat'ta Hanoi'de biraraya gelmişti

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Kuzey Kore'nin bir haftada ikinci kez füze denemesi yapmasının ardından, son dönemde diplomatik çıkmaza giren ABD-Kuzey Kore ilişkilerinde gerginlik tırmanıyor.

Henüz beş gün önce birden fazla füzeyi test eden Kuzey Kore'nin Perşembe günü iki kısa menzilli balistik füze denediği belirlendi. Güney Kore Savunma Bakanlığı, sözkonusu füzelerin 420 ve 270 kilometre yol aldıklarını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, füze denemesi ilgili olarak yaptığı açıklamada "Hiçkimse bundan mutlu değil" dedi. Trump, Pyongyang'ın müzakereleri aslında sürdürmek istediğini ancak buna "hazır olmadıklarını" söyledi.

"Savaşa hazırlıklı olun"

Kuzey Kore devlet haber ajansı, Cuma günü yaptığı açıklamada, ülkenin lideri Kim Jong Un'un füze denemelerinde yer aldığını ve "çeşitli uzun menzilli saldırı araçları hakkında" bilgi edindiğini belirtti. Ajans, denenen silahların niteliğine ilişkin bir bilgi ise vermedi.

Kuzey Kore lideri Kim'in ayrıca, ordudan savaşa hazırlıklı olunmasını istediği belirtildi. Herhangi bir savaş durumu için tetikte olunması talimatı veren Kim, "Gerçek barış ve ülkenin güvenliği, yalnızca egemenlik yüksek fiziki kuvvetle savunulabildiği sürece garanti altına alınabilir" sözlerini sarfetti. Haberde, "Kim, ön cephede savunma birliklerinin kabiliyetinin daha da artırılması ve batı cephesinde muharebe görevlerini yerine getirmek ve olası bir acil durumla başa çıkabilmek adına tam muharebe tutumunu sürdürme ihtiyacının altını çizdi" ifadelerine yer verildi.

ABD Kuzey Kore gemisine el koydu

Öte yandan ABD, Kuzey Kore menşeli bir kargo gemisine el koydu. 177 metre uzunluğunda olduğu belirtilen geminin Rusya ve Çin'in de aralarında bulunduğu bazı ülkelere yasa dışı bir biçimde kömür taşımakta olduğu kaydedildi. Geminin Kuzey Kore ordusunun kontrolü altında bulunan bir şirkete ait olduğu bildirildi. Sözkonusu şirketin, ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım listesinde yer aldığı belirtildi.

ABD-Kuzey Kore ilişkilerinde Trump'ın göreve gelmesinin ardından yaşanan yumuşama, Şubat ayındaki ikili zirvenin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yerini kademeli olarak artan bir gerginliğe bırakmış bulunuyor. ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim, Şubat ayında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya gelmişti. Trump, zirveyi "harika bir görüşme" olarak betimlese de, zirvede Kim'in nükleer silahlardan arınma konusunda geri adım atmadığını söylemişti.

AP,rtr/BÜ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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