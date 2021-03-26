ABD, Kuzey Akım 2'ye yönelik yaptırımlardan kısmen vazgeçti

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Joe Biden yönetimi, Rus doğal gazını doğrudan Almanya'ya nakledecek olan Kuzey Akım 2 projesini inşa eden şirkete yönelik yaptırımlardan vazgeçti.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın Kongre'ye sunduğu raporda, Nord Stream 2 şirketinin CEO'su Matthias Warnig ve şirketin dört diğer çalışana yönelik yaptırımlardan vazgeçilmesinin ABD'nin "ulusal çıkarları" ile örtüştüğü ifade edildi. Söz konusu yaptırımların ABD'nin Almanya, AB ve Avrupa'daki diğer müttefiklerle olan ilişkisine zarar verebileceği belirtildi.

Türk Akım'daki şirkete yaptırım

Alman haber ajansı dpa'nın rapora dayandırdığı haberinde, ABD'nin yaptırım yasaları uyarınca, Kuzey Akım 2 ve Rus doğal gazını Türkiye'ye taşıyacak Türk Akım projeleri kapsamında boru döşeme işini üstlenen dört Rus gemisine ise yaptırım uygulanacağı kaydedildi. Ayrıca, dört Rus şirkete de yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Ancak Kuzey Akım 2 projesinin sonuna gelinmiş olması nedeniyle, ABD'nin projenin tamamlanmasını engellemeyeceği tahmin ediliyor. Muhalefetteki Cumhuriyetçiler, Demokrat Başkan Biden'i Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "hediye vermekle" suçluyor.

Cumhuriyetçi Senatör Jim Risch, Biden yönetiminin Alman ve Rus çıkarlarını; Orta, Doğu ve Kuzey Avrupa'daki müttefiklerinin çıkarlarının üstünde tuttuğunu ve boru hattı projesini Putin ile siyasi pazarlık için kullanılacak politik bir araç olarak gördüğünü iddia ederek eleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in Kuzey Akım 2'yi inşa eden şirkete yaptırımlardan feragat etmesi sonucu Ukrayna'nın enerji konusundaki rolü ve Avrupa enerji güvenliği konularında Almanya ile diplomatik görüşmeler için zemin hazırladığı belirtiliyor. Rus doğal gazının Avrupa'ya sevkiyatında önemli bir rol üstlenen Ukrayna, Baltık Denizi'nde inşası devam eden Kuzey Akım 2 boru hattını endişeyle karşılıyor.

Kararın yankıları

ABD'nin, Kuzey Akım 2 boru hattını inşa eden şirkete yaptırımlarından feragat etmesi Almanya'da memnuniyetle karşılandı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yaptırımlardan vazgeçilmesini "yapıcı bir adım" olarak değerlendirdi. Maas, "Bu karar, Almanya'nın ABD için önemli bir müttefik olarak değerlendirilmesinin işareti. Bu proje artık aramızdaki mükemmel iş birliği üzerinde engel teşkil etmeyecek" dedi.

Yaptırımların kaldırılmasının ABD ve Rusya arasındaki gerginliği de azaltabileceği belirtiliyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, kararı "olumlu bir işaret" olarak nitelendirerek, bahsi geçen yaptırımların yasa dışı olduğunu ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini ifade etti.

dpa/AI, JD

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