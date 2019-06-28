ABD konsolosluk görevlisi için 15 yıla kadar hapis talebi

"Fetullahçı Terör Örgütü" (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla tutuklu yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz hakkında savcılık mütalaasını sundu.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savcılık tutuklu sanığın "silahlı terör örgütü (FETÖ) üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep etti.

Topuz'un "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme", "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve gizliliğin ihlali" suçlarından ise beraatine karar verilmesi talep edildi. Mütalaada, sanığın tutukluluğunun devamına karar verilmesi istendi.

Metin Topuz, "FETÖ ile iltisaklı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatı tespit edildiği" iddiasıyla 25 Eylül 2017’de gözaltına alındıktan sonra 4 Ekim 2017 tarihinde tutuklanmıştı.

Duruşma, avukatların esas hakkındaki mütalaaya savunma yapmaları için 11 Haziran’a ertelendi.

DW/BK,TY

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