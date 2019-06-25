 ABD Konsolosluğu görevlisi Metin Topuz′un tahliye talebine ret | TÜRKİYE | DW | 28.06.2019

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TÜRKİYE

ABD Konsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un tahliye talebine ret

Müebbet hapisle yargılanan ABD Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un tahliye talebi reddedilerek, tutukluluk halinin devamına karar verildi. Topuz'un bir sonraki duruşması 18 Eylül'de görülecek.

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Gülen yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında Ekim 2017'de tutuklanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'un beşinci duruşması İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Topuz'un tahliye talebini reddetti.

Savcı, sanık aleyhine beyanları olan tanık Feyyaz Öztürk'ün dinlenmesini ve sanığın kaçma ihtimali bulunduğundan tutukluluk halinin devamını talep etti.

Hakkındaki iddiaları reddeden Topuz duruşmada, "Feyyaz Öztürk'ü tanımıyorum. Hiçbir zaman görmedim. Ne Feyyaz Öztürk ile ne de bahsettiği insanlarla görüşmem olmamıştır. Hakkımdaki iddiaların tümünü reddediyorum. Feyyaz Öztürk hakkımda 2006-2008 yılllarında adli makamlara şikayette bulunduğunu söylemiş, ancak hakkımda böyle bir şikayet de yok" dedi.

Sanık Metin Topuz'un avukatları müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Avukatlardan Selman Alibaş savcının açıklamalarına karşılık "Feyyaz Öztürk, kolluğa verdiği ifadesinden üç ay sonra ülkeyi terk etmiştir. Daha önce mahkemede Nizamettin Çelikbilek de dinlenmiştir. Çok önemli bir tanık gibi görülse de yönlendirilmiş ve boş bir ifade olduğunu mahkemede dinleyince gördük. Feyyaz Öztürk'ün ifadesi alınmadan da müvekkilimizin tahliyesine karar verilebilir. 21 aydır tutukludur. Artık tutukluluğu infaza dönüşmüştür. Evi 24 saat izlenmektedir. Müvekkilimizin tutukluluğunun sonlandırılmasını talep ediyorum" dedi.

Tutukluluk halinin devamına karar verildi

Mahkeme heyeti, kuvvetli suç şüphesi, sanık için istenen ceza miktarı, kaçma şüphesi, tanık üzerinde baskı oluşturabileceği gerekçeleriyle tutukluluk halinin oybirliğiyle devamına karar verdi.

İtalya'da bulunan tanık Feyyaz Öztürk'ün dinlenmesi için adli makamlara yazı yazılmasına karar verildi. Topuz'un bir sonraki duruşması 18 Eylül'de görülecek.

21 aydır tutuklu bulunan Metin Topuz, "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "Gizliliğin ihlali" suçları ile yargılanıyor.

İstanbul cumhuriyet Başavcılığı tarafından hazırlanan 78 sayfalık iddianamede Metin Topuz şüpheli olarak yer alıyor. İddianamede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanısıra Binali Yıldırım, Ali Babacan, Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Bekir Bozdağ gibi siyasetçilerin bulunduğu 30 kişi de "müşteki- mağdur" olarak adı geçiyor. İddianamede, Metin Topuz'un 17-25 Aralık sürecinde rol oynadığından şüphe edilen emniyet görevlileriyle görevi aşacak şekilde yoğun irtibatının olduğuna dikkat çekiliyor. İddianamede Metin Topuz ile 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'nde bulunan firari Adil Öksüz'le irtibatı olduğu da ileri sürülüyor.

ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un yargılanması, Türkiye ile ABD arasında gerginlik yaratan konular arasında bulunuyor.

rtr,DHA,DW/MY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Metin Topuz'un tahliye talebine ret

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