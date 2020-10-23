 ABD konsolosluğu çalışanı Cantürk′e 5 yıl hapis | TÜRKİYE | DW | 27.10.2020

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TÜRKİYE

ABD konsolosluğu çalışanı Cantürk'e 5 yıl hapis

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda güvenlik biriminde çalışan Nazmi Mete Cantürk, Gülen yapılanmasına yardım suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

US Konsulat in Istanbul Türkei (picture-alliance/AP Photo/M. Guzel)

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda güvenlik biriminde çalışan Nazmi Mete Cantürk'ün eşi Sevim ve kızı Kevser İrem Cantürk ile birlikte "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada karar açıklandı. Nazmi Mete Cantürk, "FETÖ'ye bilerek isteyerek yardım suçu"ndan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Cantürk'ün kızı ve eşi ise beraat etti. Bu sanıklar hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasına hükmedildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Nazmi Mete Cantürk, eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk katıldı. Duruşmayı, ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ve Ankara Büyükelçiliği'nde maslahatgüzarlık görevi yapan Jeffrey M. Hovenier ile konsolosluk yetkilileri de izleyici olarak takip etti.

Cantürk suçlamaları kabul etmedi

Son savunmasını yapan sanık Cantürk, mütalaayı kabul etmediğini belirterek "FETÖ üyesi olduğumu kabul etmiyorum. ByLock kullanmadım. Bu programı darbe teşebbüsünden sonra duydum. Bu örgüte ait kurum ve kuruluşlarda çalışmadım. FETÖ lideriyle hiçbir zaman görüşmedim. FETÖ'nün hiçbir toplantısına katılmadım, hiçbir zaman örgüte yardımda bulunmadım" dedi.

Zaman Gazetesi'ne de hiçbir dönem abone olmadığını söyleyen Cantürk, "Müdürümün talimatıyla görüşmem gereken makamlarla görüştüm. Bu makamlardaki kişiler devlet tarafından atanmış kamu görevlileridir. Bu makamlardaki kişilerin suça karışıp karışmadığını bilemem. 17 ay ev hapsinde kaldım, sağlık durumum düzelmedi" şeklinde sözlerini sürdürdü.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu

Kendisinin ve ailesinin dava nedeniyle mağdur olduğunu ifade eden sanık Cantürk, "Tıp fakültesi mezunu olan kızım bu davaya dahil edildi ve bu dava nedeniyle işini kaybetti. Emin olun ki hiç bir baba benim yerimde olmak istemez. Beraatimi talep ediyorum" diyerek gözyaşı döktü. Diğer sanıklar eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk ise beraatlerini talep ettiler.

Savcı mütalaasında, Nazmi Mete Cantürk hakkında "FETÖ/ PDY silahlı örgütü ile organik bağ kurup çeşitli ve yoğun şekilde örgütsel faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

ABD-Türkiye ilişkilerinde gerginliğe neden olmuştu

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu çalışanları Nazmi Mete Cantürk ve Metin Topuz hakkındaki suçlamalar, Ankara ile Washington arasında gerilime neden olmuştu. Ekim 2017'de tutuklanan Metin Topuz da yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çaptırılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Topuz davası sonrası yaptığı açıklamadabu kararın "Türk makamlarına duyulan güvene zarar verdiğini ve ABD-Türkiye ilişkilerinde gerekli olan güven duygusunu da zedelediğini" söylemişti.

DHA,DW/HS,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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ABD konsolosluk görevlisine 8 yıl 9 ay hapis cezası

"FETÖ" soruşturması kapsamında Ekim 2017'de tutuklanan Metin Topuz’a "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.  

ABD konsolosluk görevlisi için 15 yıla kadar hapis talebi

"FETÖ" soruşturması kapsamında Ekim 2017'de tutuklanan Metin Topuz hakkında savcılık 15 yıla kadar hapis talebinde bulundu. Tutuklu sanığın, hakkındaki diğer suçlardan ise beraati istendi.  

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