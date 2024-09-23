ABD Kongresine F-35 mektubu: Türkiye'ye satmayın

ABD'de Yunanistan lehine lobi faaliyeti yürüten Helen Amerikan Liderlik Konseyi (HALC) Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışına olası bir izni önlemek için girişimde bulundu.

Amerikan Kongresinin dört kilit ismine hitaben bir dilekçe yazan HALC üyeleri, Türkiye'nin bu silahları "ABD'nin müttefiklerine karşı" kullandığını öne sürdü.

Dilekçe, senatörler Ben Cardin ve Jim Risch ile Temsilciler Meclisi üyeleri Michael McCaul ve Gregory Meeks'e gönderildi.

Cardin ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesinin başkanlık koltuğunda oturuyor, Risch ise aynı komitenin kıdemli üyelerinden. Öte yandan McCaul Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı, Meeks de bu komitenin kıdemli üyesi.

Lockheed Martin üretimi F-35'ler gelişmiş teknolojilere sahip Fotoğraf: Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images

HALC dilekçesinde, "Türkiye F-35 programına tekrar dahil edilme ayrıcalığına erişmeden önce Amerikan halkına çok şey kanıtlamalı. Türkiye, Amerikan yapımı silahları Amerika'nın ortakları ve müttefiklerine karşı kullanmaya istekli olduğunu gösterdi ki bu ABD'nin çıkarlarına aykırı" ifadeleri yer aldı.

Dilekçede ayrıca Türkiye'nin "Mavi Vatan" doktrini kapsamında Amerikan yapımı F-16 savaş uçakları ile Yunan hava sahasını ihlal ettiği savunularak "Pahalı uçakların Yunan egemenliğine karşı kullanıldığı" vurgulandı.

Aynı metinde Türkiye "Rusya ile işbirliği yapmak, Hamas'a sığınak olmak ve NATO'ya şantaj yapmakla" da suçlandı, "Türkiye F-35'ler veya gelişmiş jet motorları ile ödüllendirilemez" denilerek Kongre'den Ankara'nın taleplerini reddetmeleri istendi.

ABD Kongresi silah ihracatında söz sahibi Fotoğraf: Drew Angerer/AFP/Getty Images

Kathimerini: ABD İncirlik'i adres gösterdi

HALC'ın Kongreye mektubu Yunan Kathimerini gazetesinde yer alan S-400 iddiasını izledi.

Gazete, ABD'li diplomatların Türkiye'ye S-400 savunma füzelerini İncirlik Üssü'ne yerleştirmeyi teklif ettiğini, bu yolla ikili ilişkilerde Rus yapımı füzelerin neden olduğu krizin aşılabileceğini iddia etti.

Habere göre 1-2 Temmuz tarihlerinde Beyaz Saray ve Pentagon yetkilileri Türkiye'de muhatapları ile yaptıkları görüşmelerde F-35 programına dönüş karşılığında S-400'lerin İncirlik'te ABD kontrolündeki bir alanda tutulmasını önerdi. Kathimerini'ye göre bu öneriye Ankara'nın cevabı olumsuz oldu ancak görüşmeler devam ediyor.

S-400 hava savunma füzesi Fotoğraf: Alexander Zemlianichenko/AP Photo/dpa/picture alliance

Türkiye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın aldığı gerekçesiyle F-35 programından çıkarılmış, dönemin Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla CAATSA yaptırımları uygulanmaya başlanmıştı. Ankara F-35'lerin yokluğunda yaşlanan filosunu gençleştirmek için ABD'den yeni F-16 jetleri ve modernizasyon kitleri talep etmişti. Washington bu satışa onay verirken halihazırda Milli Savunma Bakanlığı ile tedarikçi taraflar arasında teknik görüşmeler devam ediyor.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'nın hâlâ F-35'lerle ilgilendiğini, satışa engel CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasını sağlayacak formüller üzerinde çalışıldığını açıklamıştı.

Fidan geçen hafta Anadolu Ajansına verdiği mülakatta, "F-35 çünkü CAATSA'dan dolayı takılmış durumda, bu konuyu dediğim gibi biz sadece F-35’den dolayı değil, CAATSA’yla ilgili konudan dolayı çözmeye çalışıyoruz. Yani bu iş çözülürken yanında F-35’le de ilgili bir çözüm gelirse tabii ki tercihe şayan bir durum olur" ifadelerini kullandı.

DW / MUK,BK