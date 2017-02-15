 ABD Kongresi′nden Biden′ı rahatlatan onay | DÜNYA | DW | 06.11.2021

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DÜNYA

ABD Kongresi'nden Biden'ı rahatlatan onay

Anketlerde gerileyen ve Virginia'daki seçim yenilgisiyle yara alan ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'nin kabul ettiği 1,2 trilyon dolarlık altyapı paketiyle moral buldu.

Temsilciler Meclisi altyapı paketini kabul etti

Temsilciler Meclisi altyapı paketini kabul etti

ABD'de son dönemdeki anketlere göre düşen onay oranı ve Virginia eyaletinde Cumhuriyetçilere karşı kaybedilen valilik seçimi nedeniyle zor günler geçiren Başkan Joe Biden, Kongre'nin kabul ettiği 1,2 trilyon dolarlık altyapı paketiyle rahat bir nefes aldı.

Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada, ABD'de son yılların en büyük altyapı harcamalarını içeren paket 206'ya karşı 228 oyla kabul edildi.

Tasarıya Cumhuriyetçi vekillerden 13'ü destek verirken aralarında Alexandria Ocasio-Cortez'in de bulunduğu altı Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi ret oyu kullandı.

Altyapı paketi geçen Ağustos ayında da Senato'da kabul edilmişti. Tasarı ABD Başkanı Biden tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Biden, Temsilciler Meclisi'nde onaylanan tasarının "milyonlarca iş yaratacağını, iklim krizini bir fırsata çevireceğini ve ABD'yi 21'inci yüzyıl için girilen ekonomik rekabeti kazanma yoluna sokacağını" söyledi.

Hem yaratılacak yeni işlerin hem de karayolu, tren yolu, köprü, liman ve havaalanlarına yapılacak yatırımların ABD'deki ulaşım sistemini dönüştüreceğini belirten Biden, söz konusu tasarıyla kurşun su borularının da yenileceğini ve ülkenin her yerinde yüksek hızlı internete erişim sağlanacağını ifade etti.

Altyapı paketinin maliyetinin büyük bölümünün daha zengin vatandaşlardan ve büyük şirketlerden daha yüksek vergiler alınarak karşılanması planlanıyor.

ABD Başkanı Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden

İkinci paket oylanamadı

Daha büyük bir harcama paketi olan 1,75 trilyon dolarlık sosyal politika ve iklim değişikliği tasarısı ise Demokrat Parti'nin farklı kanatları arasındaki görüş ayrılıkları giderilemediği için Temsilciler Meclisi'nde oylamaya sunulmadı.

Ilımlı Demokratlar, paketin maliyetinin Beyaz Saray tarafından hesaplanan meblağ ile örtüşüp örtüşmediğine dair tarafsız bir değerlendirme yapılmasını talep ediyor. Kongre Bütçe Ofisi'nce (CBO) yapılması istenen bu değerlendirmenin haftalar alabileceği belirtiliyor.

Biden ise henüz oylamaya sunulamayan bu paketle ilgili attığı tweet'te, Temsilciler Meclisi'nin bu tasarıyı 15 Kasım haftasında geçireceğinden emin olduğunu belirtti.

DW,rtr,dpa,AP,AFP/CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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