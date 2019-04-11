 ABD Kongresi dev firmaları mercek altına alıyor | DÜNYA | DW | 04.06.2019

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DÜNYA

ABD Kongresi dev firmaları mercek altına alıyor

Amerika Birleşik Devletleri’nde Kongre, Facebook, Amazon ve Google gibi dev şirketleri mercek altına alıyor. Amaç, bu firmaların serbest piyasadaki rekabet ortamına zarar verip vermediklerini tespit etmek.

Logos Facebook, Google, Amazon und Apple (picture-alliance/dpa)

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kongresi, Facebook, Amazon ve Google gibi dev şirketlerin, serbest piyasa içinde rekabete zarar verip vermediklerini araştıracak. Temsilciler Meclisi’nin Adalet Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, "Dijital pazarlardaki rekabetin" inceleneceği belirtildi. Açıklama metninde ayrıca, belirleyici niteliğe sahip az sayıdaki internet platformunun, sanal ticaret, iletişim ve bilgi akışı üzerinde inanılmaz bir güce sahip olduğu ifade edilerek bunun rekabete zarar verebileceği vurgulandı. Temsilciler Meclisi’ndeki alt komisyonlardan Rekabet Komisyonu’nun Başkanı David Cicilline de söz konusu şirketlerin piyasa gücü ile ilgili kendilerinin de bir araştırma yapacağını duyurdu.

ABD Adalet Bakanlığı da devrede

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonu isimli kartel dairesi de konuyu kendi yetki alanları içinde inceleyecek. Söz konusu haberlerde Adalet Bakanlığı’nın Google’ı, Federal Ticaret Komisyonu da Amazon ve Facebook’u mercek altına alacak.

Yapılan bu açıklamaların ardından adı geçen şirketlerin hisse senetlerinde değer kaybı yaşandı.

Bu dev internet firmalarının piyasaya olan etkileri son zamanlarda giderek daha sık tartışılır olmuştu. Yapılacak incelemelerle sözü edilen şirketlerin, kendi tekel konumlarını kötüye kullanarak, rekabet ortamına zarar verip vermedikleri araştırılacak.

Siyasi baskı artıyor

ABD’de hem iktidar hem de muhalefet partisine üye isimler arasında bir süredir Apple ve Google gibi şirketlerin sahip olduğu güç tartışılıyor. Şirketlerin bu güç ve etki alanlarına karşı yasalar çerçevesinde yeterince kontrol altında olmadıkları da dile getirilen hususlardan biri. Böylece, Avrupa’da rekabeti düzenleyen birimlerle maliye kurumlarının merceğinde olan dev şirketler, ABD’de de giderek daha fazla siyasi baskı altına giriyor. Adı geçen şirketlerin önümüzdeki dönemde, yapılacak incelemeler kapsamında büyük çapta evrak ve belgeyi devlet yetkililerine sunması ve şirket görevlilerinin ifade vermek üzere Wahington‘a gitmesi gündeme gelebilir.

AFP, dpa / ET,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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