 ABD kaynakları: Suudi tesislerine saldırı İran′ın güneybatısından yapıldı | DÜNYA | DW | 17.09.2019

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DÜNYA

ABD kaynakları: Suudi tesislerine saldırı İran'ın güneybatısından yapıldı

Reuters'e konuşan ABD hükümet temsilcileri Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine yönelik SİHA saldırılarının İran’ın güneybatısından yapıldığına inandıklarını söyledi.

Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun vurulan tesisi

Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun vurulan tesisi

ABD hükümetinden üç yetkili, Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait petrol tesislerine yapılan saldırılarla ilgili Reuters haber ajansına açıklamalarda bulundu.

Yetkililer saldırıda silahlı insansız hava araçlarının yanı sıra seyir füzelerinin de kullanıldığını söyledi. Saldırının o nedenle daha karmaşık ve sofistike olduğunu belirten kaynaklar saldırının İran'ın güneybatısından yapıldığını belirtti. Reuters'e konuşan kaynaklar iddialarını hangi somut delillere dayandırdıklarını söylemedi.

Ajansa konuşan bir yetkili Suudi Arabistan'ın saldırının düzenlediği bölgede malzeme topladığını ve bu malzemeler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda saldırının düzenlendiği yerin tam olarak tespit edilebileceğini ifade etti. ABD'ye ait bir ekip de Suudi Arabistan'a delillerin incelenmesinde yardım ediyor.

Suudi Arabistan'da devlete ait petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesise Cumartesi günü sabaha karşı silahlı insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlenmişti. Saldırının sorumluluğunu Yemen'deki İran destekli Şii milisleri üstlenmişti. Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyonun sözcüsü Turki el Maliki ise dün saldırının Yemen kaynaklı olmadığını açıklamıştı. ABD daha önce de saldırılardan İran'ı sorumlu tutmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Perşembe günü Twitter hesabından bir açıklama yaptı. "Düşünün: ABD müttefikleri Yemen'de bebekleri acımasızca 4 yıl boyunca onun silahlarıyla ve askeri desteğiyle bombaladığında öfkelenmiyor" diyen Zarif sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama kurbanlar yapabilecekleri tek şekilde, saldırganın petrol rafinerilerine yönelik tepki gösterince fena şekilde sinirleniyor."

İran’ı suçlamanın durumu değiştirmeyeceğini belirten Zarif "Savaşı sona erdirmek her şeyin çözümü" ifadelerini kullandı.

Hamaney: ABD ile görüşmeyeceğiz

İran ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney de İran ile ABD arasında "herhangi bir düzeyde" müzakereler olmayacağını söyledi. Hamaney İran’ın ancak ABD’nin "sözlerini geri alması, pişman olması ve ihlal ettiği nükleer anlaşmaya geri dönmesi halinde, anlaşmanın taraflarıyla olan toplantılara katılabileceğini" belirtti.

Hamaney "Aksi halde İslam Cumhuriyeti ile ABD yetkilileri arasında ne New York'ta ne de başka bir yerde herhangi bir düzeyde müzakere olur" ifadelerini kullandı.

DW, dpa, Reuters / EC, GA

©Deutsche Welle Türkçe

 

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