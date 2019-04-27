ABD Kaşıkcı cinayeti sonrasında Suudilerle nükleer bilgi paylaştı

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) hükümetin, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından iki kez Suudi Arabistan’a sivil amaçlı nükleer teknoloji transferine onay verdiği bildirildi. Amerikan Senatosu’nun Demokrat üyelerinden Tim Kaine, ABD Enerji Bakanlığı’ndan elde ettiği veriler doğrultusunda, bu onaylardan ilkinin 18 Ekim 2018’de, Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinden 16 gün sonra, ikinci onayın da 18 Şubat 2019 tarihinde verildiğini duyurdu. Senato’nun Dış İlişkiler Komisyonu’nda yer alan Senatör Kaine, Başkan Trump yönetiminin son bir buçuk senede toplamda yedi kez Suudi Arabistan’a nükleer teknoloji transferi için gerekli izin belgesini imzaladığını ifade etti.

Kaşıkçı cinayeti

Senatör Tim Kaine

Tim Kaine diğer yandan, bu bilgilere ulaşmak için enerji bakanlığıyla geçen yıl Mart ayında irtibata geçmesine rağmen bakanlık yetkililerinin direnişi ile karşılaştığını ve gerekli bilgilerin ancak iki ay sonra verildiğini bildirdi. Amerikan Washington Post gazetesi yazarlarından Cemal Kaşıkçı geçen yıl Ekim ayında, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda katledilmiş, yaşanan bu olayın ardından Suudi Arabistan uluslararası toplumun yoğun baskısına maruz kalmıştı. Suudi kraliyet ailesinin en güçlü isimlerinden Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın cinayetin azmettiricisi olduğu yönündeki kuşkular uluslararası alanda hala varlığını koruyor.

Kongre'yi saf dışı bırakan silah satışı

ABD Başkanı Donald Trump geçen ay Kongre’nin onayını almadan, Yemen’deki Şii Husi milislere karşı oluşturulan askeri ittifaka önderlik yapan Suudi Arabistan’a büyük çapta silah satışına onay vermişti. Senatör Kaine yaptığı açıklamada, "Başkan Trump’ın, Kongre’deki partiler üstü direnişe rağmen, Suudiler’e istedikleri her şeyi verme çabası ulusal güvenlik çıkarlarımıza zarar veriyor" dedi. Kaine ayrıca, hükümetin bu tavrıyla Ortadoğu’daki gerilimin tehlikeli bir çatışmaya dönüşmesine yol açabileceğini vurguladı.

AFP / ET,HT

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