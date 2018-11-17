ABD: Kaşıkçı'nın failleri hesap verecek

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Amerikan yönetiminin öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın faillerinden hesap soracağını açıkladı. Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) toplantısına katılmak üzere Papua Yeni Gine'de bulunan Pence, Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından verildiğine dair Amerikan medyasında yer alan haberlerin ardından bir açıklama yaptı.

Pence, "ABD, cinayetten sorumlu olan herkesten hesap sormakta kararlı" diyerek, Washington Post yazarı olan gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesini "gaddarlık" olarak tanımladı, eylemin özgür ve bağımsız basına yönelik bir hakaret olduğunu belirtti.

"CIA'a göre emri Veliaht Prens verdi"

Washington Post başta olmak üzere Amerikan basınına yansıyan son haberlere göre Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştı.

CIA'ın istihbaratını Veliaht Prens'in kardeşi olan Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Halid bin Selman ile Kaşıkçı arasında yapılan telefon görüşmesine dayandırdığı belirtiliyor. Telefon görüşmesinde Büyükelçinin Kaşıkçı'yı ihtiyacı olan evrakları almak üzere İsanbul Başkonsolosluğuna yönlendirdiği iddia ediliyor. Washington Post'a konuşan bir yetkili, CIA'in Veliaht Prens'in ülkedeki konumunu dikkate alan bir değerlendirmede bulunduğunu belirterek, bu cinayetin onun bilgisi olmadan düzenlenmesine imkan olmadığını söyledi.

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dpa/GY,GA

© Deutsche Welle Türkçe