 ABD: Kaşıkçı′nın failleri hesap verecek | DÜNYA | DW | 17.11.2018

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DÜNYA

ABD: Kaşıkçı'nın failleri hesap verecek

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Suudi Veliaht Prens'in verdiğine dair Amerikan basınına yansıyan haberlerin ardından, "ABD, cinayetten sorumlu olan herkesten hesap sormakta kararlı" dedi.

USA, Washington: Mike Pence (picture-alliance/dpa/E. Vucci)

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Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan'dan gelen açıklamalar Almanya'yı tatmin etmedi. Dışişleri Bakanlığı, "esas sorumluluğun kimde olduğu" gibi açıkta kalan pek çok soru bulunduğuna dikkat çekti. (16.11.2018)

Bulunmayan bir ceset, soruşturulamayan iddialar, hukuken ve tıbben onaylanmamış bir ölüm için cenaze töreni. İstanbul’da yürütülen Kaşıkçı soruşturmasından beklentiler azalırken Ankara uluslararası soruşturma istiyor. (16.11.2018)

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Amerikan yönetiminin öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın faillerinden hesap soracağını açıkladı. Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) toplantısına katılmak üzere Papua Yeni Gine'de bulunan Pence, Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından verildiğine dair Amerikan medyasında yer alan haberlerin ardından bir açıklama yaptı.

Pence, "ABD, cinayetten sorumlu olan herkesten hesap sormakta kararlı" diyerek, Washington Post yazarı olan gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesini "gaddarlık" olarak tanımladı, eylemin özgür ve bağımsız basına yönelik bir hakaret olduğunu belirtti.

"CIA'a göre emri Veliaht Prens verdi"

Washington Post başta olmak üzere Amerikan basınına yansıyan son haberlere göre Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştı.

CIA'ın istihbaratını Veliaht Prens'in kardeşi olan Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Halid bin Selman ile Kaşıkçı arasında yapılan telefon görüşmesine dayandırdığı belirtiliyor. Telefon görüşmesinde Büyükelçinin Kaşıkçı'yı ihtiyacı olan evrakları almak üzere İsanbul Başkonsolosluğuna yönlendirdiği iddia ediliyor. Washington Post'a konuşan bir yetkili, CIA'in Veliaht Prens'in ülkedeki konumunu dikkate alan bir değerlendirmede bulunduğunu belirterek, bu cinayetin onun bilgisi olmadan düzenlenmesine imkan olmadığını söyledi.

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Kaşıkçı cinayeti neden bu kadar gündem oldu?

 

dpa/GY,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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Kaşıkçı cinayeti neden bu kadar gündem oldu?  

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