ABD: Kaşıkçı’nın cesedi bulunup ailesine teslim edilmeli

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cesedinin yerinin bir an önce tespit edilerek defnedilmek üzere ailesine teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de yaptığı açıklamada uluslararası toplumun faillerin ortaya çıkmasını beklediğini ve cesedin nerede olduğu sorusuna cevap aradığını belirtti. Soruşturma ile ilgili henüz cevaplanmayan soruların Türkiye başsavcılığı tarafından hem yazılı hem de sözlü olarak Suudi Arabistan'a sorulduğunu, ancak cevap alınamadığını belirten Bakan Gül, "Bu soruların bir an evvel cevaplanmasını bekliyoruz. Türk yargısı da bu soruları cevaplamak adına tüm soruşturmayı titizlikle yerine getirmeye devam edecektir" dedi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, "dünyaya mal olmuş bu meselenin üstü kapatılıp örtülecek bir mesele olmadığını" söyleyen Gül, "Bu konu, bütün insanlığın, dünya vicdanının sonuna kadar takip edeceği bir yargılamadır. Suudi yetkililerin de bu konuda yakın bir işbirliğine girmesini bekliyoruz, işbirliği içinde destek vermeleri lazım tüm olayın aydınlatılması için" ifadelerini kullandı.

"Başsavcının Suudi Arabistan'a gitmesi söz konusu olamaz"

Gül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının Suudi Arabistan'a davet edilmesine ilişkin de, "Savcılığın takdiridir ama öyle bir şey söz konusu olmayacağı kanaatindeyim. Çünkü olay mahalli Türkiye'dir. Bu konuda Türkiye'nin, savcılığın talep ettiği hususlar, dile getirdiği sorular vardır. Bu sorular cevaplanmadan, bu sorulara bir cevap gelmeden başka bir aşamaya girilmesinin çok doğru olmayacağını düşünüyorum“ diye konuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada elde edilen deliller doğrultusunda Cemal Kaşıkçı'nın "daha önceden yapılan planlama doğrultusunda Başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürüldüğü", ardından da "yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edildiği" sonucuna varıldığını duyurmuştu.

Açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve beraberindeki heyetin, Kaşıkçı'nın cesedinin akıbetinin "birlikte yapılacak sorgulamalar sonucunda tespit edilebilmesi" için Suudi Arabistan'a davet edildiği de belirtilmişti.

Türk hükümeti, soruşturma kapsamında Suudi Arabistan'da tutuklanan 18 kişinin Türkiye'de yargılanmasını talep etmiş ancak Riyad, Ankara'nın bu talebini reddetmişti. Suudi Arabistan yönetimi, Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu bilmediğini savunuyor.

DW,rtr,AP/SÖ,DÇÜ

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