ABD Kaşıkçı yaptırımı için süre istedi

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda 2 Ekim'de gerçekleşen Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ABD'den yeni bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Missouri merkezli KMOX haber radyosuna yaptığı açıklamada, hâlen "gerçekleri anlamaya" çalıştıklarını belirterek, "Şu ana kadar bu cinayete karıştığını tespit edebildiğimiz kişilere yaptırım uygulamayı değerlendiriyoruz" dedi.

"Bu yaptırımları hayata geçirmemiz için gerekli kanıtlara erişmemiz muhtemelen birkaç haftamızı daha alır. Ama bunu başarabileceğimizi düşünüyorum" ifadesini kullanan Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu "menfur suça" karışanların hesap vereceğine dair söz verdiğini hatırlattı.

Ancak Trump gibi Pompeo da ABD'nin Suudi Arabistan Krallığı ile "sadece önemli ticari ilişkilerinin olmadığını, aynı zamanda önemli stratejik ve ulusal güvenlik ilişkilerinin de bulunduğunu ve bu ilişkilerin zarar görmeyeceğinden emin olmak istediklerini" belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino ise günlük basın brifinginde, Washington'ın "sadece Kaşıkçı'yı öldürenleri değil, bu cinayete önayak olan, karışan ya da bağlantılı olanları da sorumlu tutacağını" söyledi. Palladino ayrıca, Kaşıkçı’nın cesedinin bir an önce bulunup defnedilmek üzere ailesine teslim edilmesi gerektiğini belirtti.

ABD'nin üzerindeki yaptırım baskısı

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi onlarca yıldır süren Washington-Riyad müttefikliğinde gerginliğe neden olurken ABD'nin bu ülkeye söz konusu cinayet sebebiyle yaptırım uygulanması için yapılan baskıları da artırmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, daha önce yaptığı açıklamalarda, Kaşıkçı cinayetinin, "uluslararası hukuk normlarını ihlal ettiğini" söylemişti.

Suudi Arabistan 18 kişiyi tutuklamıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Çarşamba günü yayımladığı açıklamada, Türkiye'nin yürüttüğü soruşturma kapsamında elde edilen deliller ışığında, 59 yaşındaki gazeteci Kaşıkçı'nın "daha önceden yapılan planlama doğrultusunda öldürüldüğünü açıklamıştı. Açıklamada, Kaşıkçı’nın Başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürüldüğü", ardından da "yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edildiği" sonucuna varıldığını duyurulmuştu.

Suudi Arabistan yönetimi Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul başkonsolosluğunda öldürüldüğü iddialarını 20 Ekim tarihine kadar reddetmişti. Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan'da tutuklanan 18 kişinin Türkiye'de yargılanması için iadesini isteyen Ankara'nın bu talebine Riyad'dan olumlu yanıt gelmedi.

DW,AFP/CÖ,GA

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