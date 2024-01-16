ABD füze parçaları taşıyan İran gemisine el koydu

ABD ordusu, Kızıldeniz'de Husilere silah taşındığını iddia ettiği bir İran gemisine el konulduğunu duyurdu. Açıklamada geminin batırıldığı belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ordusundan yapılan açıklamada, Somali açıklarında İran'a ait bir gemide füze parçalarının ele geçirildiği belirtilerek, bu füze parçalarının İran'dan Yemen'deki Husi milislerine gönderildiği iddia edildi.

ABD ordusunun sorumlu bölge komutanlığı Salı günü sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, deniz piyadelerinin Umman Denizi'nde yelkenli bir gemiye 11 Ocak'ta operasyon gerçekleştirdiğini ve ele geçirilen mühimmata operasyon sonrasında el konulduğu kaydedildi. Söz konusu açıklamada, ele geçirilen nesnelerin İran'da üretilen balistik füzeler ve seyir füzeleri bileşenleri olduğu ileri sürüldü.

İran resmi haber ajansı Irna'nın konuya ilişkin haberinde ise Tahran'ın, Birleşmiş Milletler (BM) misyonunun silah ambargosunu ihlal ettiği iddialarını reddettiği belirtildi.

Michael Erik Kurilla Fotoğraf: Mandel Ngan/AFP/Getty Images

ABD ordusundan yapılan açıklamada ilk analizlerin bu tür silahların Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarında kullanıldığına işaret ettiği kaydedildi. Kızıldeniz'de İsrail ile ilgili yük gemilerine yönelik saldırılar geçen Kasım ayında başlarken, ilk kez silah taşıdığı ileri sürülen bir gemiye el konulmuş oldu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Michael Erik Kurilla, "İran'ın Husi'lere sofistike ve ölümcül araçlar sağlamaya devam ettiği açık" ifadelerini kullandı.

General Kurilla, bunun İran'ın uluslararası hukuku ihlal ederek bölgede "istikrarsızlık tohumları ektiğinin bir başka örneği" olduğunu kaydetti. Füze parçalarının taşındığı yelkenli geminin ABD ordusu tarafından batırıldığı bildirildi. 14 kişilik mürettebatın akıbetlerinin ise uluslararası hukuka göre belirleneceği ifade edildi.

dpa / TY,ET

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