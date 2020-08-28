 ABD Kıbrıs Cumhuriyeti′ne silah ambargosunu kısmen kaldırdı | DÜNYA | DW | 02.09.2020

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DÜNYA

ABD Kıbrıs Cumhuriyeti'ne silah ambargosunu kısmen kaldırdı

ABD ölümcül olmayan savunma malzemelerinin Kıbrıs Cumhuriyeti'ne satışına izin verileceğini duyurdu. Türkiye, karara "barış ortamını zehirleyen kararın müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığı" diyerek tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

ABD, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yönelik silah ambargosunu kısmen kaldırarak, "ölümcül" olmayan savunma malzemelerinin satışına izin verileceğini açıkladı. 

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile yaptığı telefon görüşmesinde konuya ilişkin bilgi verdiği belirtildi. Buna göre, ABD 2021 mali yılı için Kıbrıs Cumhuriyeti'ne "ölümcül olmayan savunma malzemeleri ile savunma hizmetlerinin" satışı ve sevkiyatına ilişkin kısıtlamaları kaldırdı. ABD'de mali yıl 1 Ekim'de başlayacak.

Açıklamada, Bakan Pompeo'nun adanın Kıbrıslılara ve tüm bölgeye yararı olacak şekilde "iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon" yeniden birleşmesini yönünde kapsamlı bir çözümü de desteklediği vurgulandı.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kıbrıs Cumhuriyeti Doğu Akdeniz'de önemli bir ortak. Güvenlik konusundaki işbirliğimizi derinleştireceğimizi açıklamaktan memnuniyet duyarım. Güney Kıbrıs'a ölümcül olmayan savunma malzemeleri ve satışı önündeki kısıtlamaları gelecek mali yıl için kaldıracağız" ifadesini kullandı.

Kıbrıs Cumhuriyeti karardan memnun

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin kararını memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Anastasiadis, Pompeo ile görüşmesinde Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimi de ele aldıklarını belirterek "Bakan Pompeo ile yaptığımız telefon görüşmesinde Doğu Akdeniz'deki gergin duruma ilişkin ciddi kaygılarımızı da dile getirdik" ifadesini kullandı. Anastasiadis sözlerini "Türkiye'nin saldırgan tutumu karşısında, bölgede tansiyonunun düşürülmesinin önemli olduğunu vurguladık" şeklinde sürdürdü.

Türkiye tepki gösterdi

Türkiye ise ABD'nin Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yönelik silah ambargosunu kısmen kaldırmasına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması amacıyla çaba harcanan bir dönemde, ABD’nin bölge barış ve istikrar ortamını zehirleyen bu tür bir kararın altına imza atması müttefiklik ruhuyla da bağdaşmamaktadır" denildi. Açıklamada, ABD'den, "bu kararını gözden geçirmesi" ve "bölgede barış ve istikrarın tesisi için mevcut çabalara destek vermesi" istendi. "Aksi takdirde Türkiye, garantör ülke olarak, hukuki ve tarihi sorumluluğuna uygun olacak şekilde Kıbrıs Türk halkının güvenliğini garanti altına alacak gerekli mukabil adımları kararlılıkla atacaktır" ifadesi kullanıldı.

ABD, Kıbrıs Adası'nın yeniden birleşmesine katkı sağlaması amacıyla 1987 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti'ne silah ambargosu uygulamaya başlamıştı.

AFP,DHA,DW/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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