 ABD: İsrailliler ile Filistinliler eşit derece özgür olmalı | DÜNYA | DW | 03.04.2021

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DÜNYA

ABD: İsrailliler ile Filistinliler eşit derece özgür olmalı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrailli mevkidaşı Gabi Aşkenazi’ye İsrailliler ile Filistinlilerin "eşit derecede özgürlük, güvenlik, refah ve demokrasiye sahip olmaları" gerektiğini söyledi.

Symbolbild Palästina Israel Flaggen Konflikt

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi ile telefonda görüştü. Görüşmeyle ilgili yazılı açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken’in Aşkenazi’ye “Biden yönetiminin İsrailliler ile Filistinlilerin eşit derecede özgürlük, güvenlik, refah ve demokrasiye sahip olması gerektiği” inancına bağlı olduğunu söylediğini belirtti. Blinken’in bunun yanında, ABD’nin İsrail’in güvenliğine yönelik taahhüdüne sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve iki ülke arasındaki ortaklığı güçlendirmeyi amaçladıklarını da vurguladığı kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

İsrail ile Arap ülkeleri arasında normalleşme süreci

Görüşmede iki bakanın ABD’nin Filistin'e yönelik insani yardımlarını ve İsrail ile bazı Arap ve Müslüman ülkeler arasındaki normalleşme süreçlerini görüştüğü bildirildi.

Geçen yıl Donald Trump başkanlığında ABD, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas gibi ülkeler arasında normalleşme sürecinin başlamasına öncülük etmişti. Biden yönetimi de normalleşme sürecine daha fazla ülkenin katılması için çabalıyor. Ancak bazı Arap ülkeleri İsrail ile Filistin arasındaki sorun çözülmeden bir anlaşmaya varmaya yanaşmıyor.

Biden yönetimi iki devletli çözümden yana

ABD'de Ocak ayında göreve gelen Joe Biden yönetimi, Donald Trump döneminde askıya alınan Filistin yardımlarını yeniden devreye sokmuştu. Yeni yönetim, İsrail ile Filistin arasındaki sorunların çözümünde iki devletli çözüm yolunda çaba göstereceğini açıklamıştı.

Blinken'in son sözleri de Biden yönetiminin önceki yönetimin İsrail yanlısı tutumuna kıyasla Filistinlilerin haklarını daha fazla gözeten bir politika yürüteceğinin işareti olarak yorumlandı.

Reuters / GY, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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