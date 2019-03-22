ABD İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki egemenliğini tanıdı

ABD Başkanı Donald Trump, işgal altındaki Suriye toprakları olan Golan Tepeleri'ndeki İsrail egemenliğini resmen tanıdı. Başkan, bu kararını Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bir araya geldiği sırada imzaladığı kararname ile resmileştirdi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin her zamankinden daha güçlü olduğunu belirten Trump, tanıma kararına ilişkin olarak "Bu, uzun zamandır oluşma aşamasındaydı. Uzun yıllar önce gerçekleştirilmiş olması gerekiyordu ifadesini kullandı.

Karar sonrası Trump'a övgülerini dile getiren Netanyahu, "Bu gerçekten tarihi bir gün" şeklinde konuştu. Pazartesi günü Gazze Şeridi'nden atılan bir füzenin Tel Aviv'e isabet etmesi sonrası ABD ziyaretini erken sonlandırmaya karar veren İsrail Başbakanı'nın bu görüşmeden sonra ülkesine geri dönmesi bekleniyor.

Golan Tepeleri

Geçen hafta açıklamıştı

Başkan Trump, geçen hafta Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "52 yılın ardından, İsrail ve bölgesel istikrar için stratejik ve güvenlik açısından önem taşıyan Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tam olarak tanımanın ABD için zamanı geldi" demişti.

Trump’ın bu açıklaması, 9 Nisan'da seçimlere gidilecek olan İsrail'de başbakan olmak için tekrar yarışan ve adı yolsuzluk soruşturmalarına karışan Netanyahu'ya seçim öncesi bir jest olarak görülüyor. Anketlere göre Netanyahu'yu zorlu bir seçim bekliyor.

Resmi olarak Suriye'nin bir parçası olan Golan Tepeleri, 1967'de İsrail ve Arap ülkelerini karşı karşıya getiren Altı Gün Savaşı'nda işgal edilmiş ve 1981 yılında da İsrail tarafından ilhak edilmişti. Tek taraflı bu ilhak uluslararası toplum tarafından tanınmazken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1967 tarihli 242 numaralı kararı uyarınca İsrail bu bölgede halen işgalci konumda bulunuyor.

DW,AFP/ÇÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe