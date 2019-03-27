 ABD, İran petrolü muafiyetlerine son veriyor | DÜNYA | DW | 22.04.2019

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DÜNYA

ABD, İran petrolü muafiyetlerine son veriyor

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, İran’dan petrol ithal eden ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelere yaptırım muafiyetlerinin Mayıs ayında yenilenmeyeceği duyuruldu.

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ABD, İran'dan petrol ithalatı muafiyetlerine son verildiğini açıkladı. Beyaz Saray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, İran'dan petrol ithal eden ülkelere yaptırım muafiyetlerinin Mayıs ayında yenilenmeyeceği belirtildi. Açıklamada, "Karar, İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirerek, rejimin ana gelir kaynağının engellenmesini hedefliyor” ifadesine yer verildi.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, Kasım ayında yaptırımların yürürlüğe girmesinin ardından sekiz ülkeye tanınan muafiyetin 2 Mayıs tarihinden sonra kesinlikle uzatılmayacağını vurguladı. Pompeo, İran ile petrol ticareti yapan ülkeleri de "Sağlanan fayda alınacak risklere değmez” sözleriyle uyardı.

ABD hükümeti Kasım ayında aldığı bir kararla İran'a karşı bugüne kadarki en sert ekonomik yaptırımları uygulamaya koymuştu. Özellikle ülkenin en büyük gelir kaynağı olan petrol endüstrisini hedef alan yaptırımlar konusunda sekiz ülkeye muafiyet tanınmıştı. Bu kapsamda Türkiye, Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, İtalya ve Yunanistan'ın altı ay boyunca herhangi bir yaptırıma uğramadan İran'dan petrol ihraç etmesine izin verilmişti. ABD bu kararı, söz konusu ülkeler ve petrol piyasasındaki "özel şartlar” ile gerekçelendirmişti.

Türkiye'den karara tepki

Beyaz Saray'dan gelen karar sonrasında Twitter üzerinden bir açıklama yapan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD’nin İran’dan petrol ithali yasağına getirilen muafiyetlere son vermesi bölgesel barış ve istikrara hizmet etmeyecek ve İran halkına zarar verecek. Tek taraflı yaptırımları ve komşularımızla nasıl ilişki kuracağımız konusundaki dayatmaları kabul etmiyoruz" dedi.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri açığı kapatacak

Petrol ithalatı muafiyetlerine son verildiğine dair Beyaz Saray'dan gelen açıklamada, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol arzındaki açığı kapatmak için uğraşarak, küresel piyasada dalgalanma olmasının önüne geçeceği vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2015 yılında Tahran ile imzalanan nükleer anlaşmadan geçen Mayıs ayında çekileceğini açıklamış ve ardından İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. İlk yaptırımlar Ağustos 2018'de, yaptırımların ikinci paketi ise 5 Kasım 2018'de devreye sokulmuştu.

dpa,AFP/AÜ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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