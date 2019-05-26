 ABD-İran geriliminde Irak′tan savaş uyarısı | DÜNYA | DW | 27.05.2019

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DÜNYA

ABD-İran geriliminde Irak'tan savaş uyarısı

Irak, ABD ile İran arasında nükleer anlaşma uzlaşmazlığı nedeniyle tırmanan gerilimde bölgede olası bir savaş tehlikesine karşı uyarıda bulundu. Irak gerilimde arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

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Irak, ABD ile İran arasında nükleer anlaşma uzlaşmazlığı nedeniyle tırmanan gerilimde, bölgede bu nedenle olası bir savaşa karşı uyarıda bulundu. Irak, iki ülke arasındaki gerilimi bertaraf edebilmek için arabuluculuk rolünü üstlenmeye de hazır.

Irak'tan konuya yönelik açıklama, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Bağdat temasları sonrasında pazar akşamı yapıldı. Irak Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Zarif ile bölgedeki istikrarın sürmesi ve nükleer anlaşmanın devam ettirilebilmesi üzerine görüşmeler yapıldı. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin bölgedeki gerilimin "bir savaşa dönüşebilme tehlikesine" karşı uyarıda bulunduğu aktarıldı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif Bağdat ziyaretinde Başbakan Abdulmehdi'nin yanı sıra Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile de görüştü. Salih'in de Zarif'e bölgede her türlü çatışma ya da savaş ihtimalinden uzak durulması gerektiği konusunda görüş ilettiği bildirildi.

İran ile Iraklı yetkililer arasında iki günlük görüşmeler sırasında Bağdat yönetimi müttefiki olduğu iki ülke arasında arabuluculuk rolü üstlenmeye hazır olduğunu belirtti. Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, Zarif ile görüşmesinde Bağdat'ın bu teklifini dile getirdi. Halbusi, ABD'nin Tahran yönetimine yönelik yaptırımlarını da "anlamsız" olarak nitelendirdi.

"ABD'nin her denemesi sonuçsuz kalacak"

İran Dışişleri Bakanı Zarif de görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Tahran'ın, Washington'ın ister askeri ister ekonomik olsun "savaş denememelerinin" her birini geri püskürteceğini ifade etti.

ABD geçen hafta İran ile devam eden gerilim nedeniyle Ortadoğu'ya asker takviyesi yapılacağını duyurmuştu. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un Ortadoğu’ya 5 ila 10 bin ek asker gönderme planını Beyaz Saray'a sunacağı ve planın Patriot sistemleri ve gemi takviyesini de içerdiği belirtilmişti.

AFP/dpa, GA/HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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