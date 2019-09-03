ABD: İran Esad rejimine petrol sattı

ABD, İran'a ait Adrian Darya 1 adlı petrol tankerinin, Suriye'ye petrol taşıdığına dair kanıtları olduğunu belirtti. Yaklaşık altı hafta boyunca Cebelitarık yönetimi tarafından tutulan tankerin hareketine izin verilmiş, ancak nereye gittiği belirlenememişti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, daha önce de İngiltere'nin öne sürdüğü bilgi bir kez daha dile getirildi. Beyaz Saray sözcüsü Morgan Ortafus bu konudaki soruya, "Evet, Tahran rejimi Suriye'ye petrol taşıdı" yanıtını verdi.

ABD geçen Salı günü de Tahran yönetiminin Suriye'ye petrol sattığını öne sürmüş ancak bu konuyu teyit etmemişti.

Bu kez yapılan açıklamada, bu yönde bir kanıt olup olmadığı sorusuna ise sözcü, "Olmasaydı, bunları söylemezdim" diye karşılık verdi.

İngiltere de geçen Çarşamba günü, İran'ın Adrian Darya 1 tankeri ile Şam rejimine petrol sattığını öne sürmüştü. İran'ın İngiltere elçisi de Twitter üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, petrolün herhangi bir ülke karasularında olmayan açık denizde, özel bir şirkete satıldığını ve uluslararası hukukun ihlal edilmediğini yazmıştı.

2,1 milyon varil petrol taşıyan tanker Birleşik Krallık'a bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi tarafından yaz aylarında altı hafta boyunca alıkoyulmuştu. Tankerin alıkoyulmasına gerekçe olarak Suriye'ye petrol taşıyarak uluslararası yaptırımları delme şüphesi gösterilmişti. Tanker, 19 Ağustos'ta serbest bırakıldıktan sonra bir süre sonra denizde konumu belirlenememişti.

DW, Reuters,GA/JD

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