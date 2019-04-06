ABD İran Devrim Muhafızlarını terör örgütü ilan etti

ABD, İran üzerindeki uluslararası baskıyı artırabilmek amacıyla Devrim Muhafızları Ordusu'nu resmi olarak "yabancı terör örgütü” olarak sınıflandırdı. ABD Başkanı Donald Trump, bugün Washington’da yaptığı açıklamada, bu adımla Tahran'a "terörizmi desteklemenin ciddi sonuçları olacağı” mesajı verildiğini kaydetti.

Devrim Muhafızlarının, "küresel terör faaliyetlerinin idaresinde ve uygulanmasında İran hükümetinin en önemli aracı” olduğunu savunan Trump,

"Dışişleri Bakanlığı tarafından atılan bu emsalsiz adım, İran'ın terörizmin sponsorluğunu yapan bir devlet olmasının yanı sıra İran Devrim Muhafızlarının bunun aktif bir parçası olduğu, terörü finanse ve teşvik ettiği gerçeğini teyit ediyor” şeklinde konuştu.

İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü'nün de bu karar kapsamında olduğunu belirten Trump, "yabancı bir hükümetin bir parçasının” ilk kez kara listeye alındığını da sözlerine ekledi.

Devrim Muhafızlarına yönelik yaptırımlar

ABD'nin aldığı bu karar, Devrim Muhafızları mensuplarının ABD'deki varlıklarının dondurulması, ABD vatandaşları ile ticaret yapmalarına yasak getirilmesi gibi yaptırımları da kapsıyor.

Devrim Muhafızları ile "iş yapmak veya destek sağlamanın” riskleri konusunda uyarıda bulunan Trump, "İran Devrim Muhafızları ile iş yapanların terörizme finansal destek sağlayacağını” ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, alınan bu kararın bir hafta içinde uygulanmaya başlayacağını açıkladı. Pompeo, Tahran hükümeti "ölümcül hırslarından” vazgeçene kadar, ABD'nin azami düzeyde baskıyı sürdüreceğini belirtti.

İran CENTCOM'u terörist ilan etti

ABD Başkanı Trump’ın kararı açıklamasının ardından, İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi, ABD'nin Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nı (CENTCOM) ve bağlı bütün güçleri "terörist” ilan ederek, ABD'yi de "terörizmin destekçisi” olarak nitelendirdi.

ABD’nin kararının ardından İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’den ABD’nin Orta Asya ile Mısır arasında konuşlandırılmış CENTCOM'a bağlı birliklerinin “terörist” ilan edilmesi talebinde bulunmuştu.

1979 yılındaki İran İslam Devrimi sonrasında kurulan Devrim Muhafızları Ordusu, İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bağlı olarak faaliyetlerini yürütüyor. Ülkede siyasi ve ekonomik nüfuza sahip olan Devrim Muhafızları, İran'ın sınırları ve Basra Körfezi ile nükleer tesislerde ve askeri üslerde kontrolü elinde bulunduruyor.

Netanyahu karardan memnun

ABD'nin İran Devrim Muhafızlarını terör örgütü olarak sınıflandırması kararını, İsrail'de yapılacak parlemento seçimlerinden bir gün önce açıklaması dikkat çekti. Kararı memnuniyetle karşılayan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "sevgili dostu Donald Trump”a teşekkür ettiğini söyledi. Netanyahu, Trump'ın iki ülkenin ve bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olacak bu kararla, kendisinin bu yöndeki talebini yerine getirdiğini ifade etti.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da, ABD'nin aldığı karar memnuniyetle karşılandı.

AP,AFP,dpa,rtr/JD,BK

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