ABD, İran bağlantılı 33 internet sitesini bloke etti

ABD Adalet Bakanlığı, İran devlet medyasına ait 33 internet sitesine erişimi engelledi. Bakanlıktan Çarşamba günü Washington'da yapılan açıklamada, Irak'ın önde gelen Şii paramiliter gruplarından Kataib Hizbullah'a ait üç internet sitesinin de kapatıldığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu internet sitelerinin Domain (alan adı) kayıtlarının ABD'ye ait olması nedeniyle ABD yaptırımlarının ihlal edildiği vurgulandı.

Erişimi engellenen internet sitelerinde, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Ticaret Bakanlığı'nın mühürlerinin kullanıldığı açıklamaların bulunduğu kaydedildi.

Sitelerin erişime kapatılmasından İran'daki önde gelen Arapça haber kanalı El-Alem ve İngilizce yayın yapan Press TV'nin internet sitelerinin de etkilendiği belirtildi.

Her iki kanalın da bağlı olduğu İran İslam Cumhuriyeti Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu (İRİB), ABD'nin söz konusu internet sitelerine erişimi kapatması nedeniyle bazı Filistin televizyonlarının yanı sıra Arapça dini ve kültürel içerikli yayın yapan bir kanalın da internet sitelerine erişimin engellendiğini açıkladı.

Yaptırım listesine alındılar

ABD Adalet Bakanlığı, erişimi engellenen 33 internet sitesinin tamamının İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü El Kudüs Tugayları (IRGC) tarafından kontrol edilen İran İslam Radyo ve Televizyon Birliği (IRTVU) bünyesinde yayın yaptığı bilgisini paylaştı. ABD'nin yaptırım listesinde yer alan IRTVU veya IRGC ile ABD vatandaşları, ABD şirketleri ve ABD'de şubeleri olan yabancı şirketlerin iş birliği yapmaları yasak.

IRİB, internet sitelerini erişime engellemesi nedeniyle ABD'yi ifade özgürlüğünü ihlal etmekle suçlayarak, Washington'un "Bölgedeki ABD müttefiklerinin suçlarını ortaya çıkaran direniş yanlısı medyayı engellemek" için İsrail ve Suudi Arabistan ile güç birliği yaptığını ileri sürdü.

Press TV yöneticileri de Twitter aracılığyla dile getirdikleri tepkilerinde ABD'nin söz konusu internet sitelerini kapatmasını "açıkça koordine edilmiş bir eylem" olarak nitelendirdiler.

Yemen'deki Husi'lerin kanalı El-Masira'nın internet sitesi de engellendi. Husi'lerin siyasi kanadının internet sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada ABD'nin "gerekçe gösterip uyarı yapmadan" ulaşımı engellemesini "korsanlık ve telif hakkı ihlali" sözleriyle kınadı.

Erişim engeli nedeniyle El-Masira, Salı gecesi yeni bir internet sitesi oluşturarak yayını sürdürdü.

Irak menşeli sitelere de engelleme

İran yanlısı Hizbullah Tugaylarının da arasında olduğu çok sayıda Irak menşeli internet sitesi de engellendi. Washington tarafından terörist grup olarak tanımlanan Irak milislerinin savaşçıları İran tarafından eğitiliyor, finanse ediliyor ve silahlandırılıyor.

ABD Başkanı Joe Biden'in Ocak ayı sonunda göreve başlamasından bu yana, Irak'taki ABD askerlerine ve sivillere yönelik çok sayıda bomba ve füzelerle saldırı gerçekleştirildi. ABD, bu saldırılardan Şii Hizbullah Tugayları gibi İran yanlısı milisleri sorumlu tutuyor.

İnternet kesintilerinden Bahreyn çıkışlı muhalif kanal LuaLua TV'in internet sitesi de etkilendi. Londra ve Beyrut'ta ofisleri bulunun kanal, internet sitesinin "yasadışı olarak ele geçirildiğini" belirterek, uygulamayı kınadı. Bahreyn makamları, kanal yöneticilerini İran hükümetine yakın olmakla suçluyor. Yemen ve Bahreyn'den bildiren AFP muhabirleri el-Masira ve LuaLua TV'nin televizyon yayınlarının devem ettiğini duyurdular.

ABD hükümeti, İran'a nükleer programı nedeniyle bir dizi ekonomik yaptırım uyguluyor. Tahran ayrıca insan hakları ihlalleri ve terörizmi desteklemekle suçlanıyor.

AFP /TY,JD

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