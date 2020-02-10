 ABD: İran′ın saldırısında 109 asker beyin hasarına uğradı | DÜNYA | DW | 11.02.2020

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DÜNYA

ABD: İran'ın saldırısında 109 asker beyin hasarına uğradı

ABD, İran’ın Irak’taki Amerikan askerlerini hedef alan saldırısında 109 askerin travmatik beyin hasarına uğradığını açıkladı.

El Esad hava üssü

El Esad hava üssü

ABD'nin İranlı general Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından 8 Ocak'ta İran'ın Irak'ta ABD önderliğindeki uluslararası güçlerin kullandığı iki üsse düzenlediği füze saldırısında yaralananların sayısı yükseldi. Pentagon, 109 askerin hafif travmatik beyin hasarına uğradığını açıkladı. Bu rakam bir hafta kadar önce 64 olarak bildirilmişti.

Pentagon yaralanan askerlerden 76'sının görevine döndüğünü, 26 askerin Almanya veya ABD'de tedavi görmeye devam ettiğini, 7 askerin ise Irak'tan tedavi için Almanya'ya gönderildiğini açıkladı.

Saldırılarda El Esad hava üssü ve Erbil'deki bir üssün hedef alındığı bildirilmişti. ABD ordusundan yapılan açıklamada Irak'taki en az iki üsse İran topraklarından en az 12 adet balistik füze fırlatıldığı belirtilmişti.

Saldırı sonrası ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada yaralı olmadığını belirterek "Her şey yolunda!" demişti.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley İran füze saldırısının neden olduğu travmatik beyin hasarının semptomlarının bir veya iki yıl sonra da görülmesinin mümkün olduğunu söyledi. Milley ordunun teşhis ve terapinin erken aşamalarında olduğunu kaydetti.

Savunma Bakanı Mark Esper de gazetecilere bir hafta önce yaptığı açıklamada savaş meydanında meydana gelen beyin hasarlarını tespit ve tedavi konusunda çalıştıklarını kaydetmişti.

AP, dpa / SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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