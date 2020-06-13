 ABD Irak’taki birliklerinin sayısını azaltıyor | DÜNYA | DW | 09.09.2020

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DÜNYA

ABD Irak’taki birliklerinin sayısını azaltıyor

ABD Irak’taki Amerikan askerlerinin sayısının bu ay 3 bine indirileceğini duyurdu. Bu adım Başkan Trump’ın seçim kampanyasında verdiği ABD’yi "bitmeyen savaşlardan" çekeceği sözünü tutma girişimi olarak görülüyor.

Irak Ausbildung Soldaten durch US Militär (picture-alliance/dpa/A. Al-Shemaree)

Kasım ayında yapılacak Başkanlık Seçimleri öncesinde, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetiminden, Irak'taki Amerikan birliklerinin azaltılacağı bildirildi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Irak'taki Amerikan askerlerinin sayısının bu ay içerisinde 5 bin 200'den 3 bine indirileceğini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie açıklamayı Irak ziyareti sırasında yaptı. McKenzie Irak hükümeti ve Irak'ta IŞİD'le mücadele için ABD öncülüğünde oluşturulan uluslararası koalisyon ortaklarına danıştıktan sonra bu karara varıldığını kaydetti. General bu kararın IŞİD tehdidi ile baş etme konusunda ABD'nin eğittiği Iraklı güvenlik güçlerine duyduğu güveni gösterdiğini belirtti.

Kampanya sözü

Askerlerin çekilmesine yönelik söz konusu karar, 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesine denk geldi. Trump, seçim anketlerinde rakibi Joe Biden'ın gerisinde görünüyor. Irak'taki askerleri azaltma kararı ile Trump'ın, dört yıl önce ABD'yi "bitmeyen savaşlardan çekeceği" yönündeki başkanlık kampanyasında verdiği sözünü tuttuğu konusunda seçmenleri ikna etmeyi amaçladığı belirtiliyor.

The Atlantic gazetesinde 3 Eylül'de çıkan haberde, Başkan Donald Trump'ın Avrupa'da hayatını kaybeden toprağa verilmiş ABD askerlerine "aptallar" dediği iddia edilmiş, olay Amerikan kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

İlerleyen günlerde Afganistan'daki askeri birliklerin sayısının da azaltılmasıyla ilgili bir açıklama yapılabileceği belirtiliyor.

ABD'nin Irak'ta İslam devleti militan örgütüyle mücadele amaçlı yaklaşık 5 bin 200 askeri bulunuyor. Afganistan'daki ABD askeri gücü ise yaklaşık 8 bin 600 askerden oluşuyor.

Rtr,AFP,AP / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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