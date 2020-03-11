ABD Irak’ta Hizbullah Tugaylarını vurdu

ABD'nin Çarşamba günü Irak'ta ABD ve İngiliz askerlerinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan roketli saldırıyı düzenleyen İran destekli grupların mevzilerine hava saldırısı düzenlendiği açıklandı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada ABD savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırıda beş mevzinin vurulduğu ve İran destekli Hizbullah Tugayları'nın (Kataib Hezbollah) silah depolarının hedef alındığı kaydedildi. Savunma Bakanlığından bir yetkili bu grupların gelecekte saldırı düzenlemelerini engelleyecek şekilde mühimmat depolarının vurulduğunu aktardı.

ABD'nin Irak'taki İran destekli gruplara hava saldırısı bölgede gerilimi yeniden tırmandırdı. İran iki ay önce Irak'ta ABD destekli koalisyon güçlerinin kullandığı üslere saldırı düzenlemişti.

Çarşamba günü de 18 roketin üsse isabet etmesi sonucu iki ABD ve bir İngiliz askeri ölmüş, 14 asker de yaralanmıştı. ABD Ordusu Katyuşka roketlerinin seyyar bir fırlatma rampasından atıldığını ve bu rampanın Iraklı güvenlik güçleri tarafından üsse yakın bir mevkide bulunduğunu açıkladı.

ABD'li yetkililer kamuoyunun önünde saldırıdan kimin sorumlu olduğu konusunda yorum yapmazken, İran destekli Hizbullah Tugayları'nın saldırının arkasında olduğu düşünülüyor. Aynı grup Aralık ayında Kerkük'teki bir askeri üsse düzenlenen ve bir ABD vatandaşı müteahhitin öldüğü saldırıdan da sorumlu tutulmuştu.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper "ABD, vatandaşlarımıza, çıkarlarımıza ve müttefiklerimize saldırıyı tolere etmeyecektir" dedi ve ekledi "Geçtimiz aylarda gösterdiğimiz gibi Irak ve bölgedeki birliklerimizi korumak için ne gerekiyorsa yapacağız."

Bakan Esper Perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada Başkan Donald Trump'ın kendisini saldırı sonrası ne gerekiyorsa yapması konusunda yetkilendirdiğini söylemişti.

Pentagon açıklamasında ABD ve koalisyon güçlerini hedef alan saldırılarda kullanılan silahların depolandığı yerlerin vurulduğu belirtildi. ABDli yetkililer vurulan yerlerin Bağdat civarında olduğunu açıkladı. Bir ABD'li yetkili saldırıda 50'den az ölü olmasını beklediklerini kaydetti.

AP / SSB, JD

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