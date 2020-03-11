 ABD Irak’ta Hizbullah Tugaylarını vurdu | DÜNYA | DW | 13.03.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

ABD Irak’ta Hizbullah Tugaylarını vurdu

ABD Irak’ta İran destekli Hizbullah Tugaylarına hava saldırısı düzenledi. Saldırı iki ABD askerinin ölümüne neden olan roketli saldırıya misilleme olarak yapıldı.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper

ABD Savunma Bakanı Mark Esper

ABD'nin Çarşamba günü Irak'ta ABD ve İngiliz askerlerinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan roketli saldırıyı düzenleyen İran destekli grupların mevzilerine hava saldırısı düzenlendiği açıklandı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada ABD savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırıda beş mevzinin vurulduğu ve İran destekli Hizbullah Tugayları'nın (Kataib Hezbollah) silah depolarının hedef alındığı kaydedildi. Savunma Bakanlığından bir yetkili bu grupların gelecekte saldırı düzenlemelerini engelleyecek şekilde mühimmat depolarının vurulduğunu aktardı.

ABD'nin Irak'taki İran destekli gruplara hava saldırısı bölgede gerilimi yeniden tırmandırdı. İran iki ay önce Irak'ta ABD destekli koalisyon güçlerinin kullandığı üslere saldırı düzenlemişti.

Çarşamba günü de 18 roketin üsse isabet etmesi sonucu iki ABD ve bir İngiliz askeri ölmüş, 14 asker de yaralanmıştı. ABD Ordusu Katyuşka roketlerinin seyyar bir fırlatma rampasından atıldığını ve bu rampanın Iraklı güvenlik güçleri tarafından üsse yakın bir mevkide bulunduğunu açıkladı.

ABD'li yetkililer kamuoyunun önünde saldırıdan kimin sorumlu olduğu konusunda yorum yapmazken, İran destekli Hizbullah Tugayları'nın saldırının arkasında olduğu düşünülüyor. Aynı grup Aralık ayında Kerkük'teki bir askeri üsse düzenlenen ve bir ABD vatandaşı müteahhitin öldüğü saldırıdan da sorumlu tutulmuştu.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper "ABD, vatandaşlarımıza, çıkarlarımıza ve müttefiklerimize saldırıyı tolere etmeyecektir" dedi ve ekledi "Geçtimiz aylarda gösterdiğimiz gibi Irak ve bölgedeki birliklerimizi korumak için ne gerekiyorsa yapacağız."

Bakan Esper Perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada Başkan Donald Trump'ın kendisini saldırı sonrası ne gerekiyorsa yapması konusunda yetkilendirdiğini söylemişti.

Pentagon açıklamasında ABD ve koalisyon güçlerini hedef alan saldırılarda kullanılan silahların depolandığı yerlerin vurulduğu belirtildi. ABDli yetkililer vurulan yerlerin Bağdat civarında olduğunu açıkladı. Bir ABD'li yetkili saldırıda 50'den az ölü olmasını beklediklerini kaydetti.

AP / SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Irak Ordusu: ABD üssüne roket saldırısı düzenlendi

Irak'taki bir ABD üssüne roket saldırısı düzenlendi. Irak ordusu Taci kenti yakınındaki ABD üssüne 10 roket fırlatıldığını duyurdu. (11.03.2020)  

Irak'ta ABD karşıtı gösteriye on binler katıldı

Bağdat'ta, Şii din adamı Sadr'ın çağrısıyla toplanan kalabalık Amerikan güçlerinin Irak'ı terk etmesi için gösteri düzenledi. (24.01.2020)  

Hamaney: ABD'nin suratına şamar attık

İran'ın ruhani lideri Hamaney Irak'taki ABD üslerini vurarak "Allah'ın yardımıyla bir dünya gücünün suratına şamar attık" dedi. (17.01.2020)  

Benzer içerik

Irak US-Soldaten im Ausbildungslager Taji

Irak Ordusu: ABD üssüne roket saldırısı düzenlendi 11.03.2020

Irak'taki bir ABD üssüne roket saldırısı düzenlendi. Irak ordusu Taci kenti yakınındaki ABD üssüne 10 roket fırlatıldığını duyurdu.

Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel | Mark Esper

ABD Hizbullah Tugayları ve Eş Şebab'ı vurdu 30.12.2019

ABD, Irak ve Suriye'de Hizbullah Tugayları'na, Somali'de de Eş Şebab milislerine hava saldırısı düzenledi. ABD Savunma Bakanı Esper, Irak ve Suriye'de gerekli olması halinde ek adımlar atabileceklerini söyledi.

Syrien Russischer Militärpolizist in der Nähe von Idlib

ABD: Rusya ateşkesi bozabilir, hazırlık yapıyoruz 10.03.2020

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile Ankara Büyükelçisi Satterfield, Rusya’nın İdlib’deki ateşkesi her an bozabileceği uyarısında bulundu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Koronavirüsün yayılma hızı neden önemli?

Etkinlikler, futbol maçları, toplantılar iptal ediliyor, okullar kapatılıyor, insanlar evlerine çekiliyor. Peki tüm bunlar koronavirüsle mücadelede işe yarayacak mı? Uzmanlar küçük bir matematik hesabı yaptı...  

FOTO-GALERİ

Türkei Ayvacik Küste zu Griechenland (DW/K. Kızıl)

Sığınmacılar gitti sahilde eşyaları kaldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarından botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışan sığınmacılardan arta kalanlar...  