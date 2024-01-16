ABD: Iowa'daki ön seçimleri Trump kazandı

ABD'de başkanlık seçim yarışının geleneksel olarak başladığı Iowa eyaletinde Cumhuriyetçi adayların yarıştığı ön seçimler tamamlandı. Parti toplantıları şeklinde yapılan ön seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre eski Başkan Donald Trump, oyların yüzde 51'ini alarak galibiyet elde etti.

Kesin olmayan sonuçlara göre Trump, ikinci sıradaki Florida Valisi Ron DeSantis'e 32 puan fark attı. DeSantis oyların yüzde 21,2'sini, diğer rakibi, ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise yüzde 19,1'ini aldı. Trump zaferinin ardından yaptığı açıklamada artık "ülkemiz için bir araya gelme zamanı geldi" dedi.

Hakkındaki davalara rağmen önde gidiyor

Trump uzun süredir seçim öncesi anketlerde büyük bir farkla önde gidiyor. Bu nedenle Iowa'da öncelikli soru, kimin ön seçimlerde en iyi rakip olarak kendini gösterebileceğiydi. DeSantis, yarışta en güçlü rakibi olan Haley'i geride bıraktı.

Oy verme işlemi bin 600'den fazla seçim merkezinde gerçekleştirildi. Trump hakkında dört ayrı davadan iddianame hazırlanmasına rağmen uzun bir süredir ön seçim anketlerinde önde gidiyor. Trump, yaşadığı yasal zorlukları kampanyasının merkezine koyarak bunun Demokratların "cadı avı" olduğunu iddia ediyor.

Trump, söz konusu davalarda; Stormy Daniels'a "sus payı" ödediği iddiasıyla, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılırken "gizli belgeleri" yanında götürdüğü ve bununla ilgili federal incelemeleri engellediği iddiasıyla, 2020 Başkanlık seçimlerinin sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimi iddiasıyla ve Georgia eyaletindeki 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu iddiasıyla suçlanıyor.

Başkanlık seçimleri 5 Kasım'da

ABD'de bir sonraki ön seçimler 23 Ocak'ta New Hampshire eyaletinde yapılacak. Ülke çapında düzenlenecek ön seçimlerin tamamlanmasının ardından Cumhuriyetçilerin ön seçimlerinin galibi, 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı ABD Başkanı Joe Biden'a karşı yarışacak.

AFP/AI,JD

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