ABD INF anlaşmasını askıya alıyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington'ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekileceğini açıkladı. ABD'nin kararına ilişkin bilgi veren Pompeo, ülkesinin anlaşmadan doğan yükümlülükleri yerine getirmeyi Cumartesi günü itibariyle askıya alacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı, Rusya'nın anlaşmayı ihlal etmeyi sürdürmesi durumunda altı ay içerisinde anlaşmadan resmi olarak çekileceklerini duyurdu. Trump'ın bu konudaki tutumunu da aktaran Pompeo, "Trump, doğrulanabilir bir anlaşma istiyor" diye konuştu. Pompeo, diğer silah kontrolü anlaşmaları ile ilgili müzakere başlatmaya hazır olduklarını da söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump da Twitter üzerinden Beyaz Saray'ın açıklamasını paylaştı. Açıklamada, "Rusya Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı uzun süredir ihlal ediyor, müttefiklerimiz ve askerlerimiz için tehdit olan yasaklı füze sistemleri geliştiriyor. Yarın ABD yükümlülüklerini askıya alacak ve anlaşmada çekilme süreci başlayacak" ifadesine yer verildi.

1987 yılında dönemin ABD Başkanı Donald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından imzalanan INF Anlaşması 500 ila 5500 menzilli nükleer başlıklı füzelerin yasaklanmasını öngörüyor.

ABD ve NATO, Rusya'yı 9M729 füzeleri ile anlaşmayı ihlâl etmekle suçluyor. Suçlamaları geri çeviren Rusya, söz konusu füzelerin menzilinin 480 kilometre dolayında olduğunu savunuyor. ABD ise füzelerin 2 bin 600 kilometre menzilli olduğu tahmininde bulunuyor.

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