ABD ile Türkiye'den ortak yaptırım kararı

ABD ile Türkiye Suriye'de faaliyet gösteren "terör grupları" ile bağlantılı iki kişiyi ekonomik yaptırım kapsamına aldı. Washington ve Ankara konuyla ilgili iş birliğinin önemine vurgu yapan açıklamalarda bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Maliye Bakanlığı, Türkiye ile iş birliği içinde halihazırda ABD ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yaptırım uygulanan Suriye'deki iki örgütün üyelerine, terör bağlantıları nedeniyle yaptırım uygulama kararı alındığını duyurdu.

ABD Maliye Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarat Hazine Müsteşarı Brian E. Nelson Fotoğraf: Rod Lamkey/ZUMA Wire/IMAGO

Bakanlığın açıklamasında, yaptırım uygulanması kararlaştırılan isimlerin, Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) liderlerinden, Ebu Ahmet Zakur olarak da tanınan Ömer el Şeyh ile Tevhit ve Cihat Cemaati için Türkiye'de bağış toplayan Kubilay Sarı olduğu bildirildi. ABD Maliye Bakanlığı'nın Terörizm ve Mali İstihbarat Hazine Müsteşarı Brian E. Nelson, "Terörist gruplar uluslararası finans sistemine erişim arayışlarını sürdürürken, ortaklarımızla iş birliğimiz, bu girişimleri daha etkili bir şekilde bozma kabiliyetimizi arttırıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye: Uluslararası iş birliğine önem veriyoruz

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı da konuyla ilgili açıklamasında, "Türkiye, terörizmin finansmanının engellenmesi amacıyla yurtiçinde etkin önlemler almakta, bu kapsamda uluslararası iş birliğine de önem vermektedir. BM Güvenlik Konseyi tarafından listelenen kişilere yönelik malvarlığının dondurulması kararlarını titizlikle uygulamaya koymakta; ayrıca, makul şüphe standartları doğrultusunda terör örgütlerinin finansman faaliyetleri içerisinde olduğu değerlendirilen kişi ve kuruluşların ülkemizdeki malvarlıklarının dondurulması amacıyla İç Dondurma Mekanizmasını da etkin bir şekilde kullanmaktadır" ifadelerine yer verdi.

"DEAŞ ve El Kaide dâhil terör örgütlerinin küresel çapta bir tehdit olması, eylemlerinin yanısıra fon toplama ve bu fonların transferine yönelik faaliyetlerinin geniş bir coğrafyaya yayılması, bu konuda uluslararası çaba gösterilmesini ve iş birliğini gerekli kılmaktadır" ifadelerini kullanan Bakanlık,"Bu kapsamda, Türkiye ve ABD arasında yürütülen ortak çalışmalar neticesinde gerek ülkemizde gerek çatışma alanları başta olmak üzere başka bölgelerde terör örgütleriyle bağlantılı finansman faaliyeti içerisinde olduğu değerlendirilen 2 gerçek kişinin Türkiye'de bulunan malvarlıkları Resmi Gazete’nin 02.05.2023 tarih ve 32178 mükerrer sayılı kararı ile dondurulmuştur" bilgisini paylaştı.

Reuters,DW / ET,JD

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