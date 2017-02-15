ABD ile Rusya arasında Ukrayna diplomasisi

Moskova’nın binlerce birliği Ukrayna sınırına yığmasının ardından işgal endişeleri artarken, ABD'li ve Rus diplomatlar Cenevre'de bir araya geldi. Rusya, Washington ve NATO’dan oldukça geniş kapsamlı tavizler talep ediyor.

Moskova’nın Ukrayna sınırına asker yığması ve Rusya ile Batılı ülkeler arasında Soğuk Savaş benzeri bir gerilimin başlaması üzerine bir hafta sürecek diplomasi trafiği bugün başladı.

ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Wendy Sherman ve Rus mevkidaşı Sergey Riyabkov Cenevre'de bir araya geldi. Diplomatlar dün akşam Cenevre'de resmi olmayan bir görüşme yapmıştı ve bu görüşme sonrasında Riyabkov Rus haber ajanslarına ilk görüşmenin "zor" geçtiğini aktarmıştı. RIA Novosti'de yer alan haberde Riyabkov'un Moskova’nın NATO’nun doğuya doğru genişlemesini istemediği yönündeki talebini Washington'ın ciddiye almadığını söylediği bildirildi.

NATO’nun 2008 yılında Ukrayna ve Gürcistan'ın birliğe dahil olması sözü verdiğini hatırlatan Riyabkov "Bu ülkelerin ve başka ülkelerin NATO’ya girmeyeceğine dair yasal garanti vermeyi düşünüyorlar mı? Bu bağlamda tahminlerim oldukça kötümser" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Sherman’ın Pazar günü yapılan görüşmede "egemen devletlerin istediği ittifaka katılma özgürlüğünün" altını çizdiği kaydedildi.

ABD Rusya'yı uyarıyor

Ukrayna gerginliğinde taraflar çizgileri net çiziyor, zira Washington Moskova’nın Ukrayna’yı işgal etmesi halinde ciddi sonuçları olacağını belirtirken, Rusya ise Batı'dan geniş kapsamlı yeni güvenlik düzenlemeleri talep ediyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Pazar günü CNN’de yaptığı açıklamada Rusya’nın diyalog veya ihtilaf arasında bir karar vermesi gerektiğini belirterek ancak bunun "Ukrayna’ya yönelik saldırganlığını yenilerse bunun Rusya için muazzam sonuçları olacak" dedi.

Pazartesi günü yapılan görüşmeden sonra Çarşamba günü ise Brüksel'de NATO-Rusya Konseyi'nin toplanması planlanıyor. Ardından Perşembe günü AGİT kapsamında da görüşmeler yapılması bekleniyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

NATO'dan açıklama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Olga Stefanishyna ile birlikte yaptıkları ortak basın toplantısında Rusya ve Batı'nın bu hafta Ukrayna konusundaki bütün sorunları çözemeyebileceğini ancak çatışmayı önlemek için bu görüşmelerin bir yol açabileceğini belirtti.

Stoltenberg "Rusya ile anlaşma yapmak mümkün" dedi ve ekledi "Bu görüşmelerin bütün sorunları çözmesini bekleyemeyiz. Bizim umudumuz nasıl ilerleyebileceğimiz konusunda anlaşmak, bir dizi görüşme yapmak konusunda anlaşmak, bir süreç konusunda anlaşmak."

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Olga Stefanishyna ise Rusya’nın güvenlik konusundaki taleplerinin müzakerelerin temeli olamayacağını kaydederek "Rus tankları Ukrayna sınırından çekilmeden saldırgan taraf şart koşamaz" dedi.

ABD haftalardır Rusya'yı Ukrayna sınırına asker yığmak ve olası bir işgale hazırlanmakla suçluyor. Rusya ise söz konusu suçlamaları reddediyor.

AP, Reuters/SSB, EC

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