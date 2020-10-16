 ABD ile Rusya arasında nükleer yakınlaşma | DÜNYA | DW | 20.10.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

ABD ile Rusya arasında nükleer yakınlaşma

Rusya'nın nükleer savaş başlıklarının sayısını bir yıl boyunca artırmama taahhüdünün ardından ABD de gelecek yıl süresi dolacak olan nükleer anlaşma Yeni START’ın uzatılmasına yeşil ışık yaktı.

Arşiv

Arşiv

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Rusya arasında yürüklükteki tek nükleer anlaşma olan Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın (Yeni START) uzatılması için karşılıklı diplomatik adımlar attı.

Rusya'nın, ABD'nin de aynı şekilde davranması halinde nükleer savaş başlıklarının sayısının bir yıl boyunca artırılmayacağı taahhüdü ABD tarafından olumlu karşılandı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Otagus, Rusya'nın teklifini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, ABD'nin Rusya'nın nükleer silahların kontrolü konusunda aşama sağlanması için gösterdiği iradeyi takdir ettiğini belirtti. Sözcü, "ABD doğrulanabilir bir anlaşmayı nihai aşamaya getirmek için derhal görüşmelere başlamaya hazır. Rusya'dan da diplomatlarını bu yönde teşvik etmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı .

Rusya anlaşmayı uzatmak istiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın pazartesi günkü açıklamasında, "Rusya Yeni START anlaşmasının bir yıl daha uzatılması teklifinde bulunmaktadır. Ayrıca Rusya ABD ile bu süre içerisinde nükleer savaş başlıklarının sayısının dondurulması konusunda siyasi sorumluluk üstlenmeye hazır" ifadeleri yer almıştı. Bakanlık, anlaşmanın süresinin bir yıllığına uzatılmasının daha da uzun süreli anlaşmalar için müzakereler yürütülmesine olanak sağlayacağını vurguladı.

ABD ile Rusya arasında nükleer silahsızlanma konusunda yürürlükteki tek anlaşma olan Yeni START'ın süresi 5 Şubat 2021'de doluyor. 2010 yılında kabul edilen anlaşma tarafları en fazla 1550 adet konuşlandırılmış nükleer savaş başlığı bulundurmakla yükümlü kılıyor.

AFP,Reuters / BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Trump’tan Açık Semalar Anlaşması’ndan çekilme kararı

Trump yönetimi çıkış noktası Rusya ile güven tesis etmek olan Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme kararı aldı. Karar, Stratejik Nükleer Silahların İndirimi Anlaşması’nın akıbetine ilişkin de soru işaretlerine yol açtı.  

Rusya’dan ABD’ye START’ı uzatma önerisi

Rusya, ABD’ye iki ülkenin sahip olduğu nükleer savaş başlığı sayısını sınırlandıran START anlaşmasını uzatma teklifinde bulundu. Anlaşmanın süresi 2021’de doluyor.  

Benzer içerik

Russland Moskau | S-400 Raketenabwehrsystem

ABD'den Türkiye'ye S-400 tepkisi: Ciddi sonuçları olur 16.10.2020

ABD, Türkiye'nin S-400 füzelerini test ettiğine yönelik haberlere sert tepki göstererek bunun ağır sonuçları olacağını bildirdi. Rus haber ajansı TASS, Türkiye'nin bugün üç adet S-400 füzesini test ettiğini duyurmuştu.

Symbolbild | NATO Fahne und Rußland Flagge

Batı, Rusya'ya karşı takınılacak tavrı tartışıyor 05.09.2020

Navalni'nin zehirlendiğinin anlaşılmasının ardından NATO ve AB, Rusya'ya karşı takınılacak tavrı tartışıyor. Rusya'dan ise çok sayıda Batı ülkesinde uzmanların noviçok gibi kimyasal silahlarla çalıştığı açıklaması geldi.

USA Donald Trump PK Weißes Haus

Trump’tan Açık Semalar Anlaşması’ndan çekilme kararı 21.05.2020

Trump yönetimi çıkış noktası Rusya ile güven tesis etmek olan Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme kararı aldı. Karar, Stratejik Nükleer Silahların İndirimi Anlaşması’nın akıbetine ilişkin de soru işaretlerine yol açtı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Arşiv - Dağlık Karabağ bölgesindeki Hankendi kentinde, Azerbaycan ordusunun topçu atışı sonucu hasar gören evler

"Dağlık Karabağ'da ABD devreye giriyor" iddiası

Azerbaycan ordusu bir kent ve 24 köyü daha kontrolü altına alırken Dağlık Karabağ'da ölen Ermeni milis sayısı 772'ye yükseldi. ABD'nin diplomatik görüşmeler için devreye gireceği iddia edildi.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  