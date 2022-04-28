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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki
Beyaz Saray Sözcüsü Jen PsakiFotoğraf: Susan Walsh/AP/picture alliance
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

ABD ile Rusya arasında mahkum takası Türkiye'de gerçekleşti

3 saat önce

ABD ile Rusya arasında mahkum takası Türkiye'de gerçekleşti. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki takasın gerçekleşmesinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

https://www.dw.com/tr/abd-ile-rusya-aras%C4%B1nda-mahkum-takas%C4%B1-t%C3%BCrkiyede-ger%C3%A7ekle%C5%9Fti/a-61616915

ABD ile Rusya arasında mahkum takası Türkiye'de gerçekleşti. ABD'de tutuklu olan Rus vatandaşı Konstantin Yaroşenko ülkesine gönderilirken Rusya'da tutuklu olan ABD vatandaşı Trevor Reed ABD'ye iade edildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, günlük basın toplantısında konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Başka ülkelerde tutuklu ABD vatandaşlarını ülkeye getirmenin ABD yönetiminin başlıca hedefleri arasında olduğunu söyleyen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden açısından Rus vatandaşı Konstantin Yaroşenko'nun cezasını kısaltmanın zor bir karar olduğunu ifade etti.

Psaki, Yaroşenko'nun uyuşturucu suçundan aldığı cezanın büyük bir bölümünü çektiğini vurgulayarak "Bizim başlıca önceliğimiz Trevor Reed'in güvenli bir biçimde dönüşüydü, zira sadece arzu etmediği halde uzun süredir tutuklu değildi, aynı zamanda sağlık durumu da acil tedaviyi gerektiriyordu" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Biden
Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı BidenFotoğraf: Saul Loeb/Pool via REUTERS

2021 yılındaki zirvede görüşülmüştü

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Haziran 2021'de Cenevre'deki ikili zirvede takas konusunu görüşmüştü. İki ülke arasında Ukrayna'daki savaş nedeniyle iyice kötüleşen ilişkilere rağmen takasın gerçekleşmesi sürpriz olarak değerlendirildi.

Washington, eski bir Texaslı deniz piyadesi olan 30 yaşındaki Reed'in serbest bırakılmasını sürekli olarak talep etmişti. Reed bir polise saldırdığı ve sarhoş halde Rus devlet otoritesine karşı direnme suçu işlediği gerekçesiyle Haziran 2020'de 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Rus pilot Yaroşenko da 2010 yılında ABD'de uyuşturucu kaçakçılığından 20 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

Trevor Reed
Trevor ReedFotoğraf: Reuters/T. Makeyeva

Psaki'den Türkiye'ye teşekkür

Psaki takasın aylardır müzakere edildiğini ve ABD doğu yakası saatine göre sabahın erken saatlerinde Türkiye'de gerçekleştiğini açıkladı. Psaki "Türkiye'ye takasın ülkesinde gerçekleşmesine izin verdiği için müteşekkiriz" dedi.

Reed'in babası Joey Reed, ABD ve Rusya'dan Türkiye'ye iniş yapan iki uçağın bir havaalanında yan yana yanaştığını ve tutukluların bir uçaktan diğerine teslim edildiğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü, Moskova'nın neden özellikle şimdi takasa onay verdiğini söylemedi. ABD'nin Yaroşenko'nun serbest bırakılmasından başka tavizler verip vermediği sorusuna da Psaki "Benim bildiğim başka koşullar yok" yanıtını verdi.

DW, dpa / EC, HT

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