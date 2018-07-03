ABD ile Kuzey Kore arasında nükleer silahsızlanma anlaşmazlığı

Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması konusunda ABD ile Kuzey Kore yönetimi arasında görüş ayrılığı çıktı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu "gangster gibi davranmakla" suçlayan Pyongyang yönetimi, nükleer silahsızlanma kararlılıklarının tehlikeye girebileceğini duyurdu. Kuzey Kore'nin aksine ilerleme kaydedildiğini belirten Pompeo ise Tokyo ziyareti sırasında Pyongyang'ın eleştirilerini geri çevirdi.

Kuzey Kore haber ajansı KCNA Dışişleri Bakanlığı'nın, "ABD'nin Kuzey Kore'den tek taraflı, tamamen, denetlenebilir ve dönüşü olmayan nükleer silahsızlanma talep etmesinin aşırı derecede tedirgin edici olduğu" şeklindeki açıklamasını yayınladı. ABD'nin "yapıcı ve karşılığı olan önerilerde bulunacağını sandıkları" belirtilen açıklamada, "Kore yarımadasının en çabuk kademeli olarak ve her iki tarafın da kararlaştırılan adımları aynı zamanda atmasıyla nükleer silahlardan arındırılabileceğine" de yer verildi.

Mike Pompeo, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Singapur'da Başkan Donald Trump ile yaptığı buluşmadaki "nükleer silahsızlanmaya bağlılık açıklamasını yerine getireceğine güvendiklerini, önlerinde uzun bir yolun bulunduğunu ve karşıtlarının elde edilen başarıları önemsizleştirmeye çalışacaklarını" bildiklerini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Tokyo'daki temaslarında Kuzey Kore üzerindeki baskıyı sürdürme imkanlarının ele alındığını duyurdu.

Video izle 00:11 Şimdi canlı 00:11 dk Paylaş Tokalaşma mı askeri selam mı? E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/2zd0k Tokalaşma mı askeri selam mı?

Silahsızlanma karşılığında güvenlik garantisi

Kuzey Kore Devlet başkanı Kim Jong Un Singapur zirvesinde, "Kore yarımadasının nükleer silahlardan tamamen arındırılması için çalışmaya bağlılık" açıklaması yapmış ancak silahsızlanmanın ne zaman tamamlanacağı konusunda bilgi vermemişti. ABD Başkanı Trump karşılığında Güney Kore ile ortak askeri tatbikatı iptal etmiş ve Kuzey Kore'ye güvenlik garantisi vermeye hazır olduklarını söylemişti.

ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarıyla Amerikan istihbarat örgütlerinden yapılan açıklamalarda Başkan Trump'ın Singapur zirvesi sonuçlarını "abartmış olabileceği" ve Kuzey Kore'nin silahsızlanma konusunda samimi olduğunu kanıtlamasının gerektiği belirtilmişti. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Kuzey Kore'nin nükleer yeteneklerini geliştirmeye devam ettiği şeklindeki iddialarla ilgili olarak "Kuzey Korelilerin nasıl bir yol izlediklerini ve Trump ile Kim arasında kararlaştırılan nükleer silahsızlanmanın nasıl uygulanabileceğini görüştüklerini" söyledi.

DW, rtrd/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe