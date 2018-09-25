 ABD ile Kanada arasında NAFTA anlaşması | EKONOMİ | DW | 01.10.2018

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EKONOMİ

ABD ile Kanada arasında NAFTA anlaşması

ABD, Meksika ve Kanada arasında yeni serbest ticaret anlaşması için anlaşma sağlandı. ABD Başkanı Trump'ın eleştirdiği NAFTA'nın yerini alacak anlaşma USMCA adını taşıyacak.

Containerhafen von Vancouver, Kanada (picture alliance/imageBROKER)

ABD ve Kanada arasındaki çetrefilli görüşmelerin ardından Meksika'nın da dâhil olduğunu Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yenilenmesi kararlaştırıldı. Son anda varılan uzlaşmayla üçlü anlaşmanın feshedilmesi önlenebildi. ABD ile MeksikaAğustos sonlarında yeni serbest ticaret anlaşması için anlaşmaya varmış ve Kanada'nın katılmaması durumunda ikili anlaşmayı yürürlüğe koyacaklarını duyurmuşlardı.

Dünyanın en büyük serbest ticaret bölgelerinden birini kapsayan NAFTA 1994 yılında imzalanmıştı. 500 milyonluk nüfusu barındıran üç ülkenin toplam Yurtiçi Gayrı Safi Hasılası 23 trilyon doları buluyor. ABD'nin iki sınır komşusuyla arasındaki ticaret hacmi 1994 yılından sonra dört katına çıkarak 1 trilyon 300 milyar dolara ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump ülkesini zarara uğrattığı gerekçesiyle anlaşmadan çekilebileceklerini duyurmuştu. Kanada ve Meksika ile ticarette büyük açık veren NAFTA Trump tarafından "tarihin en kötü ticaret anlaşmalarından biri” olarak tanımlıyordu.

NAFTA Flaggen Kanada Mexiko USA (Getty Images/AFP/L. Hagberg)

NATA'nın yerini USMCA alacak

Bir yıl önce başlatılan yeni NAFTA görüşmeleri son aylarda sık sık tıkanmış ve ABD ile Kanada arasında derin görüş ayrılıkları baş göstermişti. ABD Kanada hükümetinin süt üreticisini dış rekabete karşı korumasını eleştiriyordu. Yeni anlaşmaya göre Amerikan şirketleri Kanada'ya süt ve süt ürünlerini daha kolay ihraç edebilecek.

ABD Dış Ticaret Temsilcisi Robert Lightizer ve Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland anlaşmaya varılmış olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek yeni anlaşmanın adil ticari ilişkileri mümkün kılacağını ve bölge ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacağını dile getirdiler.

ABD ile Kanada heyetleri arasındaki yeni ticaret anlaşmasıyla ilgili görüşmeler hafta sonu boyunca aralıksız devam etmiş ve Kanada Başbakanı Justin Trudeu Bakanlar Kurulu toplantısının ardından "Kanada için iyi bir günden” bahsetmiş ancak varılan uzlaşmayla ilgili ayrıntılı bilgi vermemişti. ABD ve Meksika yönetimleri de yeni ticaret anlaşmasını öven açıklamalar yaptı. Yeni anlaşmanın ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) adını taşıyacağı açıklandı.

Görüşmelerin yeni Meksika Devlet Başkanının göreve başlayacağı 1 Aralık'tan önce tamamlanması gerektiğinden taraflar üzerinde yoğun zaman baskısı oluşmuştu. Görevi halefine devredecek Olan Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ABD ile varılan anlaşmayı onaylamıştı. Meksika'nın sol milliyetçi yeni Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador'un ABD'ye daha mesafeli durması bekleniyor.

DW, dpa/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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