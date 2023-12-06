ABD ile İsveç arasında tarihi savunma anlaşması

NATO'ya katılabilmek için Türkiye ve Macaristan'ın onayını bekleyen İsveç, ABD ile bir askeri işbirliği anlaşması imzaladı. Bu, iki ülke arasındaki ilk savunma iş birliği anlaşması olarak tarihe geçti.

Askeri ilişkilerini güçlendirmek isteyen ABD ile İsveç bir savunma iş birliği anlaşmasına imza attı. Anlaşma, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve İsveçli mevkidaşı Pal Jonson tarafından imzalandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yayımladığı açıklamada, imzalanan anlaşmanın, ABD askeri güçlerinin İsveç'te faaliyette bulunmasına olanak tanıyacağını duyurdu.

İsveç'teki ABD askeri personelinin yasal statüsünü düzenleyen anlaşma, tarafların ortak tatbikat düzenlemesine de imkân tanıyacak.

Ukrayna vurgusu

Pentagon açıklamasında, ABD ve İsveç'in, "Rusya'nın yasa dışı ve topyekûn işgali karşısında Ukrayna'ya sağlam bir şekilde destek verilmesine devam edilmesi konusunda da mutabık kaldığı" belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise söz konusu savunma anlaşmasının İsveç'in NATO'ya üyeliğinden sonra da "sorunsuz şekilde uygulanmaya" devam edeceğini belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili açıklamasında İsveç'i "NATO değerlerini paylaşan, güçlü ve muktedir bir savunma ortağı" olarak tanımladı.

İmzalanan metin, ABD ile İsveç arasındaki ilk savunma iş birliği anlaşması olarak kayıtlara geçti.

Tarafsızlık ilkesinden vazgeçip NATO'ya başvurmuştu

İsveç, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgalinin ardından askeri tarafsızlık ilkesinden vazgeçerek Finlandiya ile birlikte NATO'ya üye olmak için başvuruda bulunmuştu.

Finlandiya geçen Nisan ayında NATO'ya katıldı. İsveç ise hâlen Türkiye ve Macaristan parlamentolarından onay bekliyor. Bir ülkenin NATO'ya üye olabilmesi için ittifak üyesi tüm ülkelerin hükümetlerinin yanı sıra meclislerinin de onay vermesi gerekiyor.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström geçen hafta NATO toplantısı için bulunduğu Brüksel'de Türk mevkidaşı Hakan Fidan'la gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Mevkidaşımla ikili bir görüşme yaptım. Burada bana (İsveç'in NATO üyeliği) onayının haftalar içinde gerçekleşmesini beklediğini söyledi" demişti.

DW,AFP/CÖ,HT

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