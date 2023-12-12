Biden'dan İsrail'e Gazze eleştirisi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, 7 Ekim'den bu yana ilk kez İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştirdi. Washington'da katıldığı bir etkinlikte konuşan Biden, İsrail'in binlerce Filistinlinin ölümüne neden olan, sivil-savaşçı ayrımı gözetmeksizin Gazze'ye yönelik bombardımanı nedeniyle uluslararası toplumun desteğini kaybetmeye başladığını dile getirdi. Biden ayrıca İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun sertlik yanlısı hükümetini değiştirmesi gerektiğini de ifade etti.

ABD Başkanı'nın açıklamasından saatler önce de Netanyahu, Beyaz Saray'la olan fikir ayrılıklarına değindiği bir açıklama yaptı. Netanyahu, İsrail'in Hamas'ı yok etme ve örgütün elindeki rehineleri kurtarma konusunda ABD'nin desteğini aldığını ancak Gazze savaşı sonrası döneme ilişkin Washington'la farklı düşündüklerini vurgulayarak, Gazze'deki askeri harekat sona erdikten sonra bölgenin nasıl bir statüde olacağına ilişkin "ABD ile umarım bir anlaşmaya varırız" dedi.

Biden, 18 Ekim'de İsrail'i ziyaret ederek müttefikine desteğini göstermişti Fotoğraf: Avi Ohayon/Israel GpoI/Zuma/MAGO

Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın, Gazze'nin yönetimine geri dönmesi fikrini geçmişte reddettiğini yineleyen Netanyahu, Gazze için "ne Hamas'ın ne de El Fetih'in kalesi olacak" dedi. Abbas liderliğindeki El Fetih ya da tam adıyla Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi, Batı Şeria'da iktidarı elinde bulunduruyor.

"Pozisyonumu netleştirmek isterim; İsrail'in Oslo'daki hatayı tekrarlamasına izin vermeyeceğim" diyen Netanyahu, hangi hatadan bahsettiğini ise açıklamadı. 1993 Oslo Anlaşmaları, Batı Şeria ve Gazze'de sınırlı ölçüde Filistin özerkliği tesis etmiş, söz konusu anlaşmalar uyarınca İsrail Gazze'deki işgalini sonlandırmıştı.

Bu arada Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin El Şeyh, İsrail Başbakanı'nın Oslo Anlaşmaları ile Hamas 'ın 7 Ekim'deki saldırılarını bir tutmasına tepki gösterdi ve bunun Netanyahu'nun tüm Filistinlilere karşı bir savaş açtığını kanıtladığını dile getirdi.

Gazze'nin geleceğine ilişkin ABD'nin görüşü

ABD yönetimi, savaş sonrasında Gazze Şeridi'nin Filistin Yönetimi tarafından kontrol edilmesi fikrine sıcak bakıyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, geçen hafta yaptığı açıklamada, Gazze'de "reforme edilmiş bir Filistin Yönetimi" görmek istediklerini belirtmiş ve mevcut Filistin Yönetimi'nin Gazze'yi yönetecek güvenilirliğe sahip olmadığını savunmuştu.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de Mahmud Abbas ile yaptığı telefon görüşmesinde birleşmiş bir Batı Şeria ve Gazze vurgusu yaptığı açıklanmıştı.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail topraklarına girerek düzendiği saldırıların ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı kapsamlı askeri harekat sürüyor. Şimdiye kadar İsrail'in saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 18 binden fazla kişi öldü, 50 binden fazla kişi de yaralandı.

Gazze'de sivillerin sığınabileceği güvenli bir bölge neredeyse yok Fotoğraf: Saleh Salem/REUTERS

"İnsanlar yardım için yalvarıyor"

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinlilere Yardım Ajansı (UNRWA) Başkanı Philippe Lazzarini, Gazze'deki sivillerin güvenlik için yalvarır durumda olduğu söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Lazzarini, Gazze için "yeryüzündeki cehennem" benzetmesinde bulundu ve insanların bunun artık sonlanmasını istediğini belirtti. "Her yerde insan var, sokaklarda yaşıyorlar, her şeye ihtiyaçları var" diyen Lazzarini, BM görevlilerinin imkansız bir durumla başa çıkmaya çalıştığını aktardı.

BM'ye göre Gazze Şeridi'ndeki nüfusun yarısı açlık çekiyor. 2 milyon kişinin yaşadığı bölgedeki nüfusun neredeyse tamamı evlerini terk etmek zorunda kaldı. İsrail'in uyarısıyla çoğu Filistinli Gazze Şeridi'nin güneyine kaçsa da çatışmalar buraya da sıçramış durumda. .

Reuters,dpa / GY,ET

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