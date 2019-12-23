 ABD ile Çin ticaret savaşında ″ateşkes″ imzaladı | DÜNYA | DW | 15.01.2020

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DÜNYA

ABD ile Çin ticaret savaşında "ateşkes" imzaladı

Dünyanın iki büyük ekonomik gücü, ABD ve Çin iki yıldır süren ticaret savaşının ardından kısmi bir anlaşma imzaladı.

ABD ile Çin kısmi ticaret anlaşması imzaladı

ABD ile Çin kısmi ticaret anlaşması imzaladı

ABD ile Çin, iki yıldır süren anlaşmazlığın ardından Washington'da kısmi bir ticaret anlaşmasına vardı. Kısmi anlaşmayı ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Başbakan Yardımcısı Liu He Çarşamba günü Beyaz Saray'da düzenlenen törenle imzaladı. Trump törende yaptığı konuşmada böylelikle iki ülke arasında ileride imzalanacak "tarihi ticaret anlaşması" için "önemli bir adım atıldığını" söyledi. Trump konuşmasında "Bugün geçmişin bir hatasını düzeltiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Birinci Aşama" adı verilen anlaşma uyarınca Çin, daha fazla ABD ürünü ithal etmeyi ve fikri mülkiyet hakları konusunda daha titiz davranmayı taahhüt etmiş oldu. Pekin iki yıl boyunca yaklaşık 200 milyar dolar değerinde ek ABD menşeli ürün satın alacak. Buna karşılık da ABD yeni gümrük vergileri koymayacak ve mevcut vergileri de kısmen düşürecek. Ancak ABD Maliye Bakanı Steve Mnuchin imzaların atılmasına saatler kala, Pekin'in anlaşmaya riayet etmemesi halinde Trump'ın her an yeni gümrük vergileri koyabileceğini ifade etti.

ABD ile Çin arasındaki birçok çetrefil konu ise imzalanan anlaşmada ele alınmadı. Çin devlet şirketlerine aktarılan büyük miktardaki subvansiyonlar ya da teknoloji transferi henüz çözüme kavuşmayan konular arasında yer alıyor. Bu konuların "İkinci Aşama" anlaşmasında düzenlenmesi planlanıyor.

Çin Başbakan Yardımcısı Liu He (solda) ve ABD Başkanı Trump

Çin Başbakan Yardımcısı Liu He (solda) ve ABD Başkanı Trump

Trump Çin'e gidecek

Trump Çin'e uygulanan ve "Birinci Aşama" anlaşması sonucunda düşürülmeyen gümrük vergilerinin ikinci anlaşma imzalanana kadar yürürlükte kalacağını söyledi. Ayrıca yakın zaman içinde Çin'e seyahat etmek istediğini belirten Trump bu seyahatin tarihini açıklamadı.

ABD yaklaşık iki yıldır Çin ile tüm dünya ekonomisini etkisi altına alan sert bir ticaret savaşı sürdürüyor. Çin'i ABD şirketlerinin aleyhine, adil olmayan ticari faaliyetlerde bulunmakla ve fikri mülkiyet hırsızlığıyla suçlayan Trump Çin'den ABD'ye yapılan ihracatların büyük kısmını etkileyen bir dizi gümrük vergisi hayata geçirdi. Pekin de ABD ürünlerine karşı gümrük vergileri koyarak bu adıma yanıt verdi.

Washington ile Pekin arasında Çarşamba günü imzalanan anlaşma, ticaret savaşının yatışması anlamına geliyor. Uzmanlar ise birçok konu henüz çözüme kavuşmadığı için bunu bir nevi bir "ateşkes" olarak değerlendiriyor.

AFP / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe

 

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