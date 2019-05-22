 ABD: İdlib′de şiddet derhal son bulmalı | DÜNYA | DW | 28.05.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

ABD: İdlib'de şiddet derhal son bulmalı

Rusya destekli Suriye ordusunun İdlib'deki bombardımanında 6'sı çocuk 18 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi. ABD, Rusya ve Esad rejimini "çatışmaları pervasızca tırmandırmakla" suçladı.

Syrien Zerstörung nach Luftangriff in Idlib (Getty Images/AFP/O. Haj Kadour)

Rusya destekli Suriye ordusunun ülkenin kuzeybatısında İdlib vilayetindeki hedeflere düzenlediği hava saldırılarında en az 18 sivilin yaşamını kaybettiği bildirildi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İdlib vilayeti ile komşu Halep kırsalını hedef alan ağır bombardımanlarda altısı çocuk en az 18 kişinin öldüğünü, en az 47 kişinin de yaralandığını duyurdu. İdlib vilayetinin geniş bölümünü kontrolü altında bulunduran radikal İslamcı Heyet Tahrir Şam örgütüne yönelik yaklaşık bir aydır süren saldırılarda 250’den fazla sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

ABD: Şiddet derhal son bulmalı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı bölgede artan şiddetten Esad rejimi ile Rusya’yı sorumlu tutarak konuyla ilgili sert bir açıklamada bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, "sivillere ve okul, çarşı, hastane gibi kamusal alanlara yönelik ayrım gözetmeksizin düzenlenen saldırıların, çatışmanın pervasızca tırmandırılması anlamına geldiğini ve kabul edilemez olduğunu" belirtti. Ortagus, Rusya ve Esad rejimine bölgede şiddetin derhal sona erdirilmesi çağrısı yaptı.

AFP, Reuters / ET, BK

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Reuters: Türkiye Suriyeli muhaliflere silah gönderdi

Suriyeli muhalifler, Suriye ordusunun İdlib'e düzenleyeceği büyük çaplı bir operasyonun püskürtülmesi için Türkiye'nin kendilerine silah desteği gönderdiğini açıkladı. (26.05.2019)  

BM: İdlib'de siviller ölüyor

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Suriye'nin kuzeyinde devam eden şiddet olaylarına dikkat çekti. BM verilerine göre Nisan ayı sonundan itibaren İdlib bölgesindeki operasyonlarda en az 105 sivil hayatını kaybetti. (21.05.2019)  

AB Esad yönetimine yaptırımları uzattı

Avrupa Birliği, iç savaşın sürdüğü Suriye'de Esad yönetimine yönelik yaptırımları sürdürme kararı aldı. 270 kişiye yönelik yaptırımlar bir yıl daha yürürlükte olacak. (17.05.2019)  

Benzer içerik

Idlib, Attentat des Assad-Regimes auf Wohngebiete in Syriens  Nach dem Attentat des Assad-Regimes auf Wohngebiete in Syrien

ABD'den İdlib'de kimyasal saldırı uyarısı 22.05.2019

ABD, Suriye ordusunun İdlib'de kimyasal saldırı düzenlediğine dair işaretler olduğunu bildirerek iddiaların kanıtlanması durumunda harekete geçeceği tehdidinde bulundu.

Türkei Grenze Syrien Idlib Provinz Armee

HTŞ'den Türkiye'ye "İdlib'de harekete geç" çağrısı 27.05.2019

İdlib'in büyük bölümünde kontrolü elinde bulunduran radikal İslamcı HTŞ örgütü, vilayette ilerleyen Suriye ordusunun Türkiye sınırına dayanacağı uyarısında bulunarak Ankara'yı bölgedeki mevzilerini güçlendirmeye çağırdı.

Syrien syrische Armee in Aleppo

Gözlemevi: Suriye’de kimyasal saldırı olduğuna dair kanıt yok 22.05.2019

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın iddialarının aksine Suriye’de yeni bir kimyasal saldırı düzenlendiğine dair kanıt bulunmadığını açıkladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

IKBY'nin yeni başkanı Neçirvan Barzani

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde Kasım 2017'den beri boş olan başkanlık koltuğuna mecliste yapılan seçimle başbakanlık görevini yürüten Neçirvan Barzani getirildi.  

FOTO-GALERİ

default

AB ülkelerindeki seçim sonuçlarına genel bakış

AP'de yeni sandalye dağılımı belli oldu. İşte Almanya dışındaki belli başlı AB ülkelerinde sandıktan çıkan sonuçlar...  