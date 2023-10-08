ABD İsrail'e askeri yardıma hazırlanıyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) radikal İslamcı Hamas örgütünün saldırıları nedeniyle İsrail'e yeni askeri yardım göndermeye hazırlanıyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, CNN televizyonuna verdiği röportajda, İsrail'den gelen belirli ek talepleri değerlendirdiklerini, bugün ilerleyen saatlerde bu konuda daha ayrıntılı açıklama yapılacağını düşündüğü dile getirdi.

Blinken, "Başkan Joe Biden'ın talimatı, Hamas'ın saldırılarına karşı koymak için şu anda İsrail'in ihtiyaç duyduğu her şeyi sağladığımızdan emin olmak" şeklinde konuştu.

Hedef normalleşen Suudi Arabistan-İsrail ilişkilerini baltalamak mı?

Blinken, Hamas'ın bu saldırıları başlatmasının bir nedeninin Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki ilişkileri normalleştirme çabalarını engellemek olabileceğini söyledi. Blinken, "İsrail ile ilişkileri normalleştirmek isteyen diğer ülkelerle birlikte, Suudi Arabistan ile İsrail'i bir araya getirme çabalarını sekteye uğratmanın, motivasyonun bir parçası olması şaşırtıcı sayılmaz" şeklinde konuştu.

Suudi Arabistan ve İsrail'den geçen günlerde iki ülke arasındaki ilişkilerde yakınlaşma yönünde mesajlar gelmişti.

Antony Blinken Fotoğraf: Alex Brandon/AP/dpa/picture alliance

Çok sayıda Amerikan vatandaşı ölmüş olabilir

Hamas'ın saldırıları sırasında çok sayıda Amerikan vatandaşının da hayatını kaybetmiş olabileceğini ifade eden Antony Blinken, "Çok sayıda Amerikan vatandaşının da öldüğüne dair haberler aldık. Bunu teyit etmek için çalışıyoruz" dedi. Blinken, bazı Amerikalıların kayıp olduğuna dair haberler aldıklarını ve bu bunu da doğrulatmaya çalıştıklarını dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı, ABC televizyonuna yaptığı açıklamada ise Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarına ilişkin olarak "İsrailli sivillerin kentlerinde, evlerinde vurulduğu, Gazze sınırından insanların kelimenin tam anlamıyla sürüklendiğini gördüğümüz yoğun bir terör saldırısı" ifadelerini kullandı. Blinken, sözlerini "Bunun bütün İsrail'i nasıl etkilediğini tahmin edebilirsiniz. Dünya da bu gördükleri karşısında isyan etmeli" şeklinde sürdürdü.

İsrail hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nden İsrail'e hafta sonunda düzenlenen saldırılarda İsrail'de en az 600 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi de yaralandı. İsrail, Hamas saldırılarında 100'den fazla kişinin de kaçırıldığını teyit etti.

AFP,rtr / JD,ET

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