ABD: İsrail Refah uyarılarını dikkate aldı

İsrail'in Refah kentine düzenlediği tartışmalı operasyonla ilgili ABD'nin sınırlı bir harekât düzenlenmesi yönündeki uyarılarını dikkate alarak planlarını güncellediği bildirildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen ABD'li üst düzey bir yetkili, gazetecilere yaptığı açıklamada "İsraillilerin planlarını güncellediğini söylemek doğru olur. Dile getirdiğimiz endişelerin birçoğunu dikkate aldılar" ifadelerini kullandı. Yetkili sözlerini, "Önemli olan gerçekte ne olduğu. İsrail operasyonlarına yeşil ışık yakmıyoruz. Bu bizim rolümüz değil" diye sürdürdü.

ABD'li yetkili, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın geçen hafta sonu İsrail'de Başbakan Benjamin Netanyahu da dahil olmak üzere üst düzey İsrailli yetkililerle yaptığı görüşmelere atıfta bulundu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Fotoğraf: Andrew Harnik/AP Photo/picture alliance

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze Şeridi'nin en güneyinde yer alan ve İsrail ile Hamas arasındaki savaş nedeniyle yerlerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu Refah'a büyük bir kara harekâtı düzenlemesini istemediğini söylemişti.

İsrail uyarılara rağmen operasyon düzenledi

İsrail ise bu ayın başında Refah'ın bazı bölgelerine kara saldırısı başlatarak müttefiki Washington da dahil olmak üzere uluslararası toplumun uyarılarına karşı hareket etmiş, kentin doğusunda kara operasyonu başlatmıştı. İsrail, bu operasyonla Hamas'ı ve tünel sistemini yok etmek istediğini, ayrıca kalan rehineleri kurtaracağını söylüyor. Hamas, Avrupa Birliği ve ABD'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor.

Yedi aydan fazla süren savaşın ardından Refah ise abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yarı yarıya sağlam kalan son şehir. Times of Israel gazetesine göre İsrail ordusu o tarihten bu yana yaklaşık 950 bin Filistinlinin bölgeyi terk ettiğini tahmin ediyor. Yaklaşık 300 bin ila 400 bin sivilin ise hâlâ bölgede yaşadığı düşünülüyor.

Refah kentinden son iki hafta içinde yaklaşık 950 bin Filistinli ayrıldı Fotoğraf: REUTERS

İsrail ordusu operasyona başlamadan önce Gazze Şeridi'nin diğer bölgelerinden bir milyondan fazla ülke içinde yerinden edilmiş kişi Refah'a sığınmıştı.

dpa,AFP,Reuters/HS,MK

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