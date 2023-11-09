ABD: İsrail operasyonlara günde 4 saat ara verecek

ABD, İsrail'in Perşembe gününden başlamak üzere Gazze'nin kuzeyindeki operasyonlarına günde 4 saat ara vermeyi kabul ettiğini açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, verilecek arayla sivillerin iki insanî koridor üzerinden bölgeden kaçmasına imkan tanınacağını ve bunun "önemli bir ilk adım" olduğunu söyledi. Kirby, "İsrailliler bize, dört saatlik ara sırasında bu bölgelerde askerî operasyon yapmayacaklarını bildirdi. Bu süreç bugün başlıyor" dedi.

Dört saatlik aranın ne zaman başlayacağının üç saat öncesinden bildirileceğini kaydeden Kirby, bu sonuca ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu arasındaki görüşme dahil olmak üzere ABD'li ve İsrailli yetkililerin son günlerde yapılan istişareleriyle ulaşıldığını belirtti.

Beyaz Saray sözcüsü John Kirby Fotoğraf: Anna Moneymaker/Getty Images

İsrail ordusu: Ateşkes yok

Kirby'nin açıklaması sonrasında İsrail ordusu, verilen araların ateşkes anlamına gelmediğini vurguladı. İsrail ordu sözcüsü Richard Hecht, "Ateşkes yok. Tekrar ediyorum: Ateşkes yok. Yaptığımız şey, dört saatlik bir pencere. Bu, insanî yardımlar için taktik, yerel aralar olacak" diye konuştu.

İsrail ve ABD, "sadece Hamas'a yarayacağı" gerekçesiyle ateşkes ilan edilmesine karşı çıkıyordu. ABD, "ateşkes" yerine sivillerin bölgeden çıkışını ve yardımların içeri sokulmasını sağlayacak "ara"lar verilmesini savunmuş, ancak İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın elindeki rehineler serbest bırakılmadıkça operasyonlara ara vermeyeceklerini söylemişti.

CIA ve Mossad başkanları rehineler için Katar'da

Diğer yandan Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılar sırasında kaçırdığı rehinelerin durumuyla ilgili de gelişmeler yaşanıyor. Katar'ın başkenti Doha'da CIA ve Mossad başkanlarıyla Katar Başbakanı arasında yapılan görüşmelerde konunun ele alındığı bildirildi. Görüşmelerde rehinelerle ilgili yapılacak bir anlaşmanın ayrıntıları üzerinde çalışıldığı kaydedildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana İsrail operasyonlarında ölen Filistinli sayısının Perşembe günü itibarıyla 10 bin 812'ye yükseldiği, yaşamını yitirenlerin yaklaşık yüzde 40'ının çocuk olduğu bildirildi. Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarında İsrail verilerine göre bin 400'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 240 kişi rehin alınmıştı. İsrail ordusu, Hamas'a karşı kara operasyonlarında 33 askerinin öldüğünü bildirdi.

rtr/BK,JD

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